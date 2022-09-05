У поїзді УЗ вибухнув скандал через собаку, що лежав на ковдрі

У поїзді Ужгород-Київ вибухнув скандал. Справа в тому, що провідник зробив зауваження власниці собаки, яка поклала тварину на ковдру.
Цією історією поділився Євген Спірін на Facebook.
Як розповів Євген Спірін, його редакція викупила весь вагон поїзда, через те, що серед пасажирів були діти і тварини. У його колеги Юліанни Скибицької - сліпа собака, яку та поклала на ковдру. Провідник, який зайшов в купе, зробив зауваження жінці в грубій формі.
"Якого х я ваша собака лежить на ковдрі? Ви не маєте права!" - сказав провідник.
За словами Спіріна, за купе вони заплатили, тому мають право там робити все, що завгодно.
В УЗ зазначили, що така форма спілкування провідника неприйнятна.
"Ми приносимо вибачення, дуже б допоміг номер рейсу і вагона, щоб провести бесіду особисто", - зазначили в підприємстві.
Також в УЗ уточнили, що пускати собаку на ковдру неправильно, бо ця річ не змінюється, як постільна білизна.
"Друге - ковдра не є регулярно змінним інвентарем, як, наприклад, постільна білизна, тому пускати собаку на ковдру дійсно неправильно. Насправді наші бригади часто закривають очі на вимогу перевозити собак в спецзасоби (перенесення/намордники) за умови викупу цілого купе, бо після евакуаційного сезону навесні, коли ми евакуювали разом з 4 млн осіб ще і 112 тисяч тварин від тхорів до крокодилів на всім чим завгодно, аж якось дивно до цього чіплятися", - сказано в повідомленні.
У коментарях користувачі відзначили, що клієнт УЗ не правий, бо після собаки можуть їхати в купе люди з алергією і вона повинна бути в переносці.
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