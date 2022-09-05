В поезде УЗ разразился скандал из-за собаки, лежавшей на одеяле

В поезде Ужгород - Киев разразился скандал. Дело в том, что проводник сделал замечание владелице собаки, которая положила животное на одеяло.
Этой историей поделился Евгений Спирин на Facebook.
Как рассказал Евгений Спирин, его редакция выкупила весь вагон поезда, так как среди пассажиров были дети и животные. У его коллеги Юлианны Скибицкой - слепая собака, которую та положила на одеяло. Зашедший в купе проводник сделал замечание женщине в грубой форме.
"Какого х*я ваша собака лежит на одеяле? Вы не имеете права!" - сказал проводник.
По словам Спирина, за купе они заплатили, поэтому имеют право там делать все, что угодно.
В УЗ отметили, что такая форма общения проводника неприемлема.
"Мы приносим извинения, очень бы помог номер рейса и вагона, чтобы провести беседу лично", - отметили в предприятии.
Также в УЗ уточнили, что пускать собаку на одеяло неправильно, так как эта вещь не меняется, как постельное белье.
"Второе – одеяло не является регулярно сменным инвентарем, как, например, постельное белье, поэтому пускать собаку на одеяло действительно неправильно. На самом деле наши бригады часто закрывают глаза по требованию перевозить собак в спецсредствах (переноски/намордники) при условии выкупа целого купе, потому что после эвакуационного сезона этой весной, когда мы эвакуировали вместе с 4 млн человек еще и 112 тысяч животных от хорьков до крокодилов на всем чем угодно, уж как-то странно к этому придираться", - сказано в сообщении.
В комментариях пользователи отметили, что клиент УЗ не прав, так как после собаки могут ехать в купе люди с аллергией и она должна быть в переноске.
Как мы ранее писали, Укрзализныця сделала интересное заявление о Борисе Джонсоне.