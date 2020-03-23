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МАУ виконає ще вісім рейсів для повернення українців з-за кордону

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 14:27
МАУ виконає ще вісім рейсів для повернення українців з-за кордону
Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Рейси будуть виконані з 23 по 28 березня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає вісім рейсів для повернення українців з-за кордону з 23 по 28 березня у рамках евакуації через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Як зазначається, наразі для бронювання доступні такі напрямки: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто.

Крім того, МАУ також вивчає попит на рейси з Бангкока, Денпасара, Ла Романа

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на 23 березня додатковий потяг з польського Перемишля для евакуації українців з Польщі. Відправлення потягу заплановано на 15:50, у Київ він прибуде о 23:59.

Крім того, станом на неділю, 22 березня, в Україну з-за кордону повернулися майже 60 тис. громадян, своєю чергою 21 березня з-за кордону в Україну повернулися 13,5 тис. громадян.

Додамо, що на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На цей час останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.

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