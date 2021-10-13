Нові правила перевезень на час карантину: як буде працювати "Укрзалізниця"

З 21 жовтня в Україні почанють діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Стало відомо, буде працювати "Укрзалізниця".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг представника " Укрзалізниці ".

Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.

"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тесту", - повідомили в УЗ.

В "Інтерсіті" також будуть перевіряти документи при посадці. Зазначимо, що зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.

"Ми трохи видозмінемо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.