Нові правила перевезень на час карантину: як буде працювати "Укрзалізниця"
Фото: як буде працювати "Укрзалізниця" під час посилення карантину для транспорту (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
З 21 жовтня в Україні почанють діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Стало відомо, буде працювати "Укрзалізниця".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг представника "Укрзалізниці".
Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.
"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тесту", - повідомили в УЗ.
В "Інтерсіті" також будуть перевіряти документи при посадці. Зазначимо, що зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.
"Ми трохи видозмінемо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.