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Нові правила перевезень на час карантину: як буде працювати "Укрзалізниця"

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 12:18
Нові правила перевезень на час карантину: як буде працювати "Укрзалізниця" Фото: як буде працювати "Укрзалізниця" під час посилення карантину для транспорту (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

З 21 жовтня в Україні почанють діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Стало відомо, буде працювати "Укрзалізниця".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг представника "Укрзалізниці".

Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.

"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифікату немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тесту", - повідомили в УЗ.

В "Інтерсіті" також будуть перевіряти документи при посадці. Зазначимо, що зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.

"Ми трохи видозмінемо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.

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