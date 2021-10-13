На поїзди з квитком можуть не пустити: в Укрзалізниці розповіли про нові правила

Укрзалізниця змінює правила перевезення пасажирів під час карантину, і з 21 жовтня в деякі поїзди навіть за наявності квитків не пускатимуть без сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу або негативних тестів.

Про це 13 жовтня передали в прес-центрі Укрзалізниці.

Нововведення запрацюють через тиждень у зв'язку з оновленими Кабміном правилами перевезень в далекому сполученні в карантинний період.

Йдеться про поїздки в регіони зі значним поширенням COVID-19: "жовтий" і "червоний" рівні.

Що повинен мати пасажир для поїздки

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавірусу;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію);

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, отриманий не більше ніж за 72 години (станом на час посадки).

Якщо у пасажира таких документів не буде, провідник чи стюард має право не допустити людину в поїзд.

"Повернення коштів за придбані квитки у разі відмови від поїздки здійснюється відповідно до правил перевезень", - розповіли в УЗ.

Також зазначається, що для пасажирів віком до 18 років наявність таких документів не потрібна.