Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероні

Укрзалізниця потрапила в страшний скандал у Дніпрі через новий графік курсування поїздів. Інтерсіті 738 виїхав зі станції майже на 10 хвилин раніше, і натовп пасажирів просто залишися на пероні.
Деталі повідомили на сторінці Громадського контролю Укрзалізниці у Facebook.
"Пасажири, у яких на сьогодні були квитки з Дніпра в Київ на Інтерсіті 738 з відправленням з Дніпра о 10:00 – залишилися на пероні. Згідно зі зміненим графіком, поїзд повинен був відправитися о 10:00. А за фактом поїзд вирушив о 9:53. Дно пробито. Натовп людей залишився на пероні", - сказано в повідомленні.
У коментарях до повідомлення не всі користувачі підтримали провину Укрзалізниці. Деякі впевнені, що пасажири самі винні, оскільки не прибули за 15 хвилин до відправлення поїзда.
Варто відзначити, що якщо звіриться з графіком, то поїзд у Дніпрі стоїть всього 5 хвилин – на висадку і посадку пасажирів. Він прибуває із Запоріжжя о 9:55 в Дніпро, а потім їде о 10:00 на Київ. І сьогодні вранці поїзд виїхав зі станції Дніпро раніше, ніж він мав туди приїхати.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця через два тижні може зупинити все перевезення.
А також розповідали про те, що Укрзалізниця замінить постіль у поїздах на одноразову.