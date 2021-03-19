Поезд УЗ уехал раньше графика. Толпа людей осталась на перроне

Укрзализныця попала в жуткий скандал в Днепре из-за нового графика курсирования поездов. Интерсити 738 уехал со станции почти на 10 минут раньше, и толпа пассажиров просто осталась на перроне.
Детали сообщили на странице Общественного контроля Укрзализныци в Facebook.
"Пассажиры, у которых на сегодня были билеты из Днепра в Киев на Интерсити 738 с отправлением из Днепра в 10:00 – остались на перроне. Согласно измененному графику, поезд должен был отправиться в 10:00. А по факту поезд отправился в 9:53. Дно пробито. Толпа людей осталась на перроне", - сказано в сообщении.
В комментариях к сообщению не все пользователи поддержали вину Укрзализныци. Некоторые уверены, что пассажиры виноваты сами, так как не прибыли за 15 минут до отправления поезда.
Стоит отметить, что если сверится с графиком, то поезд в Днепре стоит всего 5 минут – на высадку и посадку пассажиров. Он прибывает из Запорожья в 9:55 в Днепр, а потом уезжает в 10:00 на Киев. И сегодня утром поезд уехал со станции Днепр ранее, чем он должен был туда приехать.
Напомним, ранее мы писали о том, что Укрзализныця через две недели может остановить все перевозки.
А также рассказывали о том, что Укрзализныця заменит постель в поездах на одноразовую.