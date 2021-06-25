Поїзд Укрзалізниці поїхав без пасажирів: чим закінчився гучний скандал

Укрзалізниця потрапила в скандал через відправлення поїзда без пасажирів на вокзалі Львові - йдеться про рейс № 750/749 сполученням Київ - Івано-Франківськ, в якому багаж людей залишився у вагонах, а власників речей не дочекалися, рушили та залишили просто на пероні. Кинутим пасажирам після розголосу інциденту в мережі запропонували поїхати в кабіні машиніста іншого поїзда.

Вона уточнила, що в скрутному становищі опинилися 15 людей, які вийшли з поїзда на вокзалі після оголошення провідника про "затяжну зупинку".

Так, пасажирів поінформували, що у Львові потяг простоїть близько години (за розкладом мав лише 20 хвилин). Подібне продовження пояснили необхідністю дочекатися віденський вагон.

Люди вийшли подихати та пройтися по вокзалу, щоб скоротати час. Але в підсумку виявилося, що поїзд поїхав раніше без них, а речі залишилися у вагонах.

Коли обурені пасажири намагалися з'ясувати у співробітників вокзалу, що ж їм тепер робити, послідувала пропозиція безплатно поїхати в кабіні машиніста іншого поїзда. Мовляв, і тільки так.

Укрзалізниця запропонувала кинутим пасажирам після скандалу несподіване рішення (фото: скрін поста twitter.com/katrin_buk)

Разом з тим в самій Укрзалізниці відреагували на скандальну ситуацію, і оголосили про рішення провести службову перевірку. Також в компанії вибачилися за інцидент.

"Укрзалізниця просить пасажирів, які відстали від рейсу (в тому чи в інших випадках) звертатися завжди до чергового по вокзалу - і буде знайдено швидке рішення. Всіх пасажирів пересадять в інші поїзди", - заявили в прес-службі УЗ.

Також повідомляється, що для пасажирів вже вибрали ті чи інші рейси, на яких можна приїхати до Києва. У компанії запевнили що речі громадян у поїзді, що пішов, вже на вокзалі столиці будуть в цілості й схоронності чекати власників.

"Нагадаємо, поїзд № 750 Івано-Франківськ - Київ затримався у Львові з технічних причин, оскільки очікував на рейс з Відня, що відставав від графіка на території Австрії. На вокзалі пасажирам було оголошено орієнтовний час затримки поїзда. У таких випадках пасажири мають знаходитися поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися. Інформація, поширена в соціальних мережах та ЗМІ щодо дій провідника, який повідомив пасажирам, що вони можуть годину "гуляти по місту", буде перевірена. Укрзалізниця просить вибачення за незручності. Нагадуємо, що для пасажирів працює контакт-центр 0 800 503 111.", - йдеться в повідомленні.