Поезд Укрзализныци уехал без пассажиров: чем закончился громкий скандал

Укрзализныця угодила в скандал из-за отправки поезда без пассажиров на вокзале Львове - речь идет о рейсе № 750/749 сообщением Киев - Ивано-Франковск, в котором багаж людей остался в вагонах, а владельцев вещей не дождались, тронулись и оставили просто на перроне. Брошенным пассажирам после огласки инцидента в сети предложили поехать в кабине машиниста другого поезда.

Она уточнила, что в затруднительном положении оказались 15 людей, которые вышли из поезда на вокзале после объявления проводника о "затяжной остановке".

Так, пассажиров проинформировали, что во Львове поезд простоит около часа (по расписанию должен был всего 20 минут). Подобное продление объяснили необходимостью дождаться венский вагон.

Люди вышли подышать и пройтись по вокзалу, чтобы скоротать время. Но в итоге оказалось, что поезд уехал раньше без них, а вещи остались в вагонах.

Когда возмущенные пассажиры пытались выяснить у сотрудников вокзала, что же им теперь делать, последовало предложение бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда. Мол, и только так.

Укрзализныця предложила брошенным пассажирам после скандала неожиданное решение (фото: скрин поста twitter.com/katrin_buk)

В то же время в самой Укрзализныце отреагировали на скандальную ситуацию, и объявили о решении провести служебную проверку. Также в компании извинились за инцидент.

"Укрзализныця просит пассажиров, отстали от рейса (в том или в других случаях) обращаться всегда к дежурному по вокзалу - и будет найдено быстрое решение. Всех пассажиров пересадят в другие поезда", - заявили в пресс-службе УЗ.

Также сообщается, что для пассажиров уже выбрали те или иные рейсы, на которых можно приехать в Киев. В компании заверили что вещи граждан в ушедшем поезде уже на вокзале столицы будут в целости и сохранности дожидаться владельцев.

"Напомним, поезд № 750 Ивано-Франковск - Киев задержался во Львове по техническим причинам, поскольку ожидал рейс из Вены, который отставал от графика на территории Австрии. На вокзале пассажирам было объявлено ориентировочное время задержки поезда. В таких случаях пассажиры должны находиться вблизи поезда, ведь время задержки может измениться. Информация, распространенная в социальных сетях и СМИ относительно действий проводника, который сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу", будет проверена. Укрзализныця просит прощения за неудобства. Напоминаем, что для пассажиров работает контакт-центр 0800503111", - говорится в сообщении.