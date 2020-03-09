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Поїзд Львів-Москва закидали камінням: усі подробиці

STYLERЖиття    09.03.2020 - 22:41
Поїзд Львів-Москва закидали камінням: усі подробиці
Потяг (фото: РБК-Україна)

На поїзд Львів-Москва напали і закидали камінням

Поїзд сполученням Львів-Москва постраждав від рук невідомих, які закидали його камінням. Інцидент стався в неділю, 8 березня. Один з каменів потрапив у вікно пасажирського вагона.

Крім розбитого вікна, з пасажирів потяга ніхто не постраждав. Пасажири поїзда зняли відео події, де видно, як великий камінь розбив скло вагона і валяється на верхній полиці.

Каменем розбили вікно в поїзді Львів-Москва (відео: YouTube)

В Укрзалізниці неодноразово повідомляли про подібні умисних пошкоджень вагонів. Так, з початку 2019 року подібним чином розбили 47 вікон у вагонах, завдавши залізниці збитків на загальну суму 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Укрзалізниця повертає супроводження поїздів поліцейськими, яке було скасоване в 2013 році через неефективність. У той час гендиректор УЗ Сергій Балаболин заявляв про недоцільність такого супроводу. За його словами, за рік в деяких поїздах далекого прямування правоохоронці склали кілька протоколів за куріння в тамбурі.

Раніше повідомлялося про те, що Укрзалізниця підвищує вартість своїх послуг. При цьому підвищення буде проходить поетапно, кожен місяць ціни на квитки будуть збільшуватися на 2%. А до кінця року вартість проїзду в поїздах зросте на 22%.

В Укрзалізниці розповіли про поділ поїзда на чоловіче і жіноче купе Ціни на залізничні квитки зросли з 1 березня
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