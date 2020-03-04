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Укрзалізниця повернула поліцію в поїзди: як відреагували українці

STYLERЖиття    04.03.2020 - 22:31
Укрзалізниця повернула поліцію в поїзди: як відреагували українці
Укрзалізниця пустила в потяги поліцію (колаж РБК-Україна)

У поїздах Укрзалізниці не було поліцейського супроводу 7 років

Укрзалізниця повертає супровід поїздів поліцейськими, яке було скасовано навесні 2013 року через неефективність. Тодішній гендиректор УЗ Сергій Балаболін зазначав недоцільність такого супроводу, аргументуючи тим, що за рік в деяких поїздах далекого прямування за рік правоохоронці склали кілька протоколів - за куріння в тамбурі.

Нинішнє рішення 4 березня на сайті УЗ про старт пілотного проекту щодо відновлення знаходження патрулів у поїздах прозвучало на тлі частих скарг через випадки пияцтва та вандалізму.

Зазначається, що наразі "копи" будуть їздити тільки у двох пасажирських поїздах: № 122/121 Миколаїв - Київ - Рівне та № 24/23 Одеса - Москва. Але при цьому в планах Укрзалізниці організувати поліцейські патрулі у всіх поїздах та електричках.

Вибір на зазначені рейси підпав через те, що в цих поїздах зафіксовано більше правопорушень.

Також у національного перевізника вантажів та пасажирів розповіли, що реалізація стратегічної програми "Назустріч клієнту" має на меті покращення якості послуг на залізничному транспорті.

"Укрзалізниця імплементує план заходів з підвищення безпеки пасажирів у поїздах та на вокзалах. Розвиток співпраці з Національною поліцією є важливою складовою", - заявив член правління компанії Марчін Целеєвський.

Користувачі мережі відреагували на ініціативу позитивно - в коментарях до посту УЗ на сторінці в Facebook про відновлення супроводу правоохоронцями поїздів звучать слова підтримки такої ініціативи. Крім того, користувачі інтернету розповідають, у яких ще поїздах вони хотіли б незабаром побачити поліцію.

Укрзалізниця повернула поліцію в поїзди: як відреагували українціУкрзалізниця повернула поліцію в поїзди: як відреагували українціУкрзалізниця повернула поліцію в поїзди: як відреагували українці

Скрін коментарів: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Раніше в "Укрзалізниці" розповіли, чому в потягах немає розділених купе для чоловіків і жінок.

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