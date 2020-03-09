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Поезд Львов-Москва забросали камнями: все подробности

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 22:41
Поезд Львов-Москва забросали камнями: все подробности
Поезд (фото: РБК-Украина)

На поезд Львов-Москва напали и забросали камнями

Поезд сообщением Львов-Москва пострадал от рук неизвестных, которые забросали его камнями. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта. Один из камней попал в окно пассажирского вагона.

Кроме разбитого окна, из пассажиров поезда никто не пострадал. Пассажиры поезда сняли видео происшествия, где видно, как большой камень разбил стекло вагона и валяется на верхней полке.

Камнем разбили окно в поезде Львов-Москва (видео: YouTube)

В Укрзализныце неоднократно сообщали о подобных умышленных повреждениях вагонов. Так, с начала 2019 года подобным образом разбили 47 окон в вагонах, нанеся железной дороги ущерб на общую сумму 700 тысяч гривен.

Напомним, что Укрзализныця возвращает сопровождение поездов полицейскими, которое было отменено в 2013 году из-за неэффективности. В то время гендиректор УЗ Сергей Балаболин заявлял о нецелесообразности такого сопровождения. По его словам, за год в некоторых поездах дальнего следования правоохранители составили несколько протоколов за курение в тамбуре.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця повышает стоимость своих услуг. При этом повышение будет проходит поэтапно, каждый месяц цены на билеты будут увеличиваться на 2%. А к концу года стоимость проезда в поездах вырастит на 22%.

В Укрзализныце рассказали о разделении поезда на мужское и женское купе Цены на железнодорожные билеты выросли с 1 марта
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