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Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

STYLERЖиття    15.07.2019 - 20:07
Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі
Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: колаж РБК-Україна)

У міській електричці не вистачає всім місць

Київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі. Справа в тому, що сьогодні, 15 липня, вранці на станції "Троєщина-2" не всі змогли сісти в електричку і деякі їхали зацеперами. Про це повідомила користувач мережі Лариса Сідельник на своїй сторінці в Facebook.

Жінка зазначила, що люди таким чином були змушені добиратися на роботу, тому що в місті скоротили кількість електричок і вагонів.

Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: facebook.com/ Лариса Сідельник)

"А кому не вистачило місця у вагоні, ні на "ковбасі", чекаємо півгодини наступну міську електричку", - написала Лариса.

Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Електричка Києва сильно обурила користувачів мережі (фото: facebook.com/ Лариса Сідельник)

Користувачі мережі також були вкрай обурені цим інцидентом.

  • Це вже не новина, а норма;
  • Саме коли міст ремонтують, треба скоротити кількість електричок і вагонів;

Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Скріншот з Facebook

  • Бідолахи, це ж так небезпечно, а на роботу треба;
  • Наближаємося до Індії;
  • Поки ще міська електричка у владі Київпастрансу, звідси і свавілля;
  • Так не зрозуміло, хто точно відповідальний. Бригади київпастрансу, а розклад і колії - Укрзалізниця;

Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Скріншот з Facebook

  • Жесть;
  • Знову перекривати! Минулого разу допомогло;
  • Індія...Троєщина, рідна до болю;
  • Вже майже, як в Індії... Дожилися... Цікаво, які зп у керівництва Укрзалізниці?

Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Скріншот з Facebook

  • Троешина! мовчіть і далі скоро будете бігати за електричкою!!!
  • Ганьба Киивпастранспорту! А ще - хто відповідальний з органів влади за транспорт, з районних та міської адміністрації? Прохання до цих персоналій - нехай хоча б раз проїдуть таким чином!!!

Це ж так небезпечно: фото київської електрички розгнівало користувачів мережі

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що у Києві придумали, як боротися з зацеперами. Для тих, хто любить таким чином їздити на громадському транспорті придумали покарання.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві помітили похилого зацепера з паличкою на тролейбусі.

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