Окупанти скаржаться на спеку та численні втрати в Україні. Нове перехоплення від СБУ
Російські окупанти, у яких з забезпеченням спостерігаються великі проблеми, досі ходять в осінній військовій формі попри спеку та продовжують зазнавати великих втрат в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ розмови окупанта.
"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", - говорить окупант своєму знайомому в РФ.
Він додає, що днями чекали заміну для себе, але "в итоге х*й - сидим дальше". До того ж, щодня фіксуються нові втрати серед окупантів.
Раніше Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні.
Також стало відомо, що російські військові, які дислокуються на Ізюмському напрямі, мають мізерне матеріальне забезпечення. Жителі сіл району здивовані зовнішнім виглядом окупантів, яким доводиться одягати жіночі лосини.
Крім того, через проблеми з забезпеченням російським окупантам навіть нічого їсти. Тому вони почали їсти собак.
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