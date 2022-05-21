Ходять у жіночих лосинах. У РФ спостерігаються проблеми із забезпеченням окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Контингент російських військових дуже різний. Деякі їхні угруповання викликають подив і навіть сміх. Наприклад, підрозділ, який «квартирується» у Радьківському клубі біля Бахтина, має настільки бідне забезпечення, що їхні вояки ходять у заношеному домашньому одязі, деяких чоловіків бачили навіть у жіночих лосинах, а замість берців носять галоші чи гумові капці", - розповіли у сільській раді.

Як повідомлялося, СБУ опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні. Зазначається, що армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. Насамперед це стосується індивідуального екіпірування солдатів із нової хвилі прихованої мобілізації.

Нагадаємо, окупанти через наступ ЗСУ під Харковом посилюють свої підрозділи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.