"Подумаешь, большое дело". Психологи рассказали, почему люди обесценивают других

Иногда бывает, когда мы делимся переживаниями, впечатлениями и достижениями, в ответ слышим, например: "Мне бы твои проблемы", "Скажи это на передовой", "Подумаешь, большое дело".

О том, почему люди обесценивают других и как этому противостоять, рассказали в блоге об отношениях, психологии и ментальном здоровье "Поцілунки" в Instagram.

Почему люди обесценивают других?

Привычка

Очень часто мы с самого детства слышали от родителей и учителей только обесценивание, это может быть своеобразным "языком любви".

Зависть

Некоторым людям гораздо проще обесценить достижения других, чем оценить.

Защита

От уязвимости или необходимости как-то присоединится к решению проблемы, которую куда проще обесценить.

Атака

Таким образом, удовлетворить свои психологические потребности за счет другого человека.

Как противостоять обесцениванию?

Во-первых, признайте, что обесценивание - это нездоровый способ взаимодействия.

Во-вторых, если обесценивание - это не единственный способ, которым определенный человек вас донимает, попробуйте минимизировать общение.

В-третьих, никогда не умалчивайте если вас обесценивают - выходите на откровенный ассертивный разговор здесь и сейчас.

В-четвертых, если другой человек признает проблему и хочет изменить поведение, помогите ему в этом.

Как быть, если вы обесцениваете себя сами?

Сначала признайте и попытайтесь осознать тот вред, который наносите себе обесцениванием.

Также пытайтесь понять для чего вы так поступаете: пытаетесь удовлетворить определенные потребности или просто иначе не умеете?

Примите решение об изменении такого поведения на более конструктивное и подумайте, каким будет это поведение, например, самоподдержка или самосочувствие.

Как быть, если вы обесцениваете других?

Для начала понаблюдайте, как вы относитесь к себе. Большая вероятность, что вы тоже сами себя обесцениваете.

После этого, попытайтесь понять причины такого поведения. Попытайтесь осознанно практиковать конструктивный способ поведения.

Не факт, что будет выходить сразу, поэтому научитесь извиняться перед людьми, которых вы обесцениваете.