"Подумаєш, велике діло". Психологи розповіли, чому люди знецінюють інших

Інколи буває, коли ми ділимося переживаннями, враженнями та досягненнями, у відповідь чуємо на кшталт: "Мені б твої проблеми", "Скажи це на передовій", "Подумаєш, велике досягнення зробила".

Про те, чому люди знецінюють інших та як цьому протистояти, розповіли в блозі про стосунки, психологію та ментальне здоров'я "Поцілунки" в Instagram.

Чому люди знецінюють інших?

Звичка

Дуже часто ми із самого дитинства чули від батьків та вчителів тільки знецінення, то це може бути своєрідною "мовою любові".

Заздрість

Деяким людям набагато простіше знецінити досягнення інших, ніж оцінити.

Захист

Від вразливості чи потреби якось долучитися до вирішення проблеми, яку куди простіше знецінити.

Атака

Таким чином, задовольнити власні психологічні потреби за рахунок іншої людини.

Як протистояти знеціненню?

По-перше, визнайте, що знецінення - це нездоровий спосіб взаємодії.

По-друге, якщо знецінення - це не єдиний спосіб, яким певна людина вам дошкуляє, спробуйте мінімізувати спілкування.

По-третє, ніколи не замовчуйте якщо вас знецінюють - виходьте на відверту асертивну розмову тут і зараз.

По-четверте, якщо інша людина визнає проблему та бажає змінити поведінку, допоможіть їй в цьому.

Як бути, якщо ви знецінюєте себе самі?

Спочатку визнайте та спробуйте усвідомити ту шкоду, яку завдаєте собі знеціненням.

Також намагайтесь зрозуміти для чого ви так робите: намагаєтесь задовільнити певні потреби чи просто інакше не вмієте?

Прийміть рішення про зміну такої поведінки на більш конструктивну та подумайте, якою ця поведінка буде, наприклад, самопідпримка чи самоспівчуття.

Як бути, якщо ви знецінюєте інших?

Для початку поспостерігайте, як ви ставитесь до себе. Велика ймовірність, що ви також самі себе знецінюєте.

Після цього, спробуйте зрозуміти причини такої поведінки. Спробуйте усвідомлено практикувати конструктивний спосіб поведінки.

Не факт, що виходитиме одразу, тому навчіться просити вибачення в людей, яких ви знецінюєте.