5 принципов воспитания, которые "калечат" ребенка. Психолог предостерегла от ошибок

Все родители стараются воспитать своего ребенка как можно лучше, дать ему максимум заботы и любви. Однако чрезмерная гиперопека может навредить малышу - во взрослом возрасте он станет уязвимым, будет иметь много страхов и не сможет сама решать свои проблемы.

О том, какие ошибки в воспитании нельзя допускать, чтобы психологически не "искалечить" малыша, рассказала детский психолог Оксана Науменко на своей странице в Instagram .

Категорические запреты

"Некоторые родители своими запретами и табу не дают ребенку права голоса и выбора. Это одна из самых грубых ошибок родителей в воспитании. Да, нужно давать малышу возможность заявить о своих нуждах, найти пути решения проблемы или привести аргументы, почему вы ему что-то не позволяете", - отмечает психолог.

Например, вы не разрешаете ребенку выбегать на дорогу: объясните ему, какие могут быть последствия - авария, травмы, больница или даже то, что его могут у вас забрать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Излишняя требовательность

"Если вы будете слишком многое требовать от своего чада, то впоследствии он станет раздражительным, упрямым и совсем не будет слышать ваши просьбы, уговоры и требования. Лучше найти такой подход к ребенку, чтобы ваши требования не просто выполнялись, а становились его внутренними убеждениями или повадками", - советует Науменко.

К примеру, застилать кровать, умываться и завтракать утром можно не заставлять, а делать это вместе с ребенком, формируя его ежедневные привычки.

Нотации и сравнения с другими детьми

"Нотации - не лучший способ донести ребенку, что он не прав в той или иной ситуации. К ним можно иногда прибегать, но если вы будете каждый день это делать, то они просто теряют воспитательную ценность и обычно приводят к детскому протесту", - говорит эксперт.

Также ни в коем случае нельзя ребенка сравнивать с другими, потому что он - индивидуальность. Любые сравнения приводят к ненависти к тому, с кем его сравнили, комплексам неполноценности и проблем в общении ребенка с родителями, ведь они его считают хуже других (в его понимании).

Гиперопека

"Если вы слишком опекаете свое чадо, то это может привести к ряду негативных последствий, таких как неврозы, проблемы с социализацией, неумение добиваться поставленных целей, постоять за себя и высказать свое мнение", - отмечает психолог.

Поэтому с самого раннего возраста следует давать ребенку возможность проявить свою самостоятельность и индивидуальность.

Чрезмерная вседозволенность

"Это еще одна крайность, которую допускать не стоит. Если ребенку по первому требованию все приносят на тарелочке, то он не будет готов к малейшим жизненным трудностям, не сможет достигать поставленных целей и решать свои проблемы", - говорит Науменко.

Она добавляет, что избалованные дети склонны к неврозам, имеют повышенную самооценку и не готовы проявлять самостоятельность.