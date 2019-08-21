Підтвердилося найстрашніше: нові деталі вбивства матері та синів у Скадовську

Вбивство родини у Скадовську на початку липня 2019 року потрясло жителів країни. 34-річна Ольга Буніна і її сини семи і дев'яти років були виявлені мертвими в орендованій на час відпочинку двокімнатній квартирі по вулиці Мангубинська. Нещодавно екпертиза встановила справжню причину загибелі сім'ї.

Нагадаємо, 8 липня тіла жінки і дітей виявив екс-чоловік Ольги, яка жила в Херсоні і мала там власну ріелторську компанію. У жінки був на голові поліетиленовий пакет, перемотаний скотчем, а хлопчики без ознак життя лежали на своїх ліжках у сусідній кімнаті. На тілах всіх трьох жертв не було слідів насильства.

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна, instagram.com)

Довгий час злочин залишався нерозкритим, оскільки токсикологічна експертиза займає багато часу. Тепер же експертам вдалося поставити крапку в гучній справі, пише Типовий Херсон.

Згідно з висновком, хлопчики загинули через передозування доксиламіном, який їм дали з солодким соком. Доксиламін (донормил) - препарат снодійної і антиалергенної дії, його можна купити в аптеці. Але він протипоказаний дітям до 15 років, а передозування може призвести до летального результату.

В тілі Ольги доксиламін виявлений не був, вона померла не від передозування, а від асфіксії. Але експерти встановили, що жінка приймала фенобарбітал у поєднанні з валокордином. Мабуть, таким чином вона намагалася боротися з наслідками тривалої депресії після розлучення з чоловіком.

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна з синами, instagram.com)

Варто зазначити, що правоохоронці розглядали дві версії події. За однією з них, в квартиру проник невідомий, який отруїв дітей і задушив їх матір. А оскільки слідів злому виявлено не було, під підозру потрапив і колишній чоловік загиблої, якого вона сама могла впустити в квартиру.

Другою версією було те, що жінка, яка перебувала у стані важкої депресії вбила дітей, а потім покінчила з собою. В результаті підтвердилася найстрашніша здогадка.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 16-річний підліток забив 26-річну дівчину до смерті бабусиної качалкою для тіста за відмову з ним зустрічатися.