Подтвердилось самое страшное: новые детали убийства матери и сыновей в Скадовске

Убийство семьи в Скадовске в начале июля 2019 года потрясло жителей страны. 34-летняя Ольга Бунина и ее сыновья семи и девяти лет были обнаружены мертвыми в арендованной на время отдыха двухкомнатной квартире по улице Мангубинская. Недавно экпертиза установила истинную причину гибели семьи.

Напомним, 8 июля тела женщины и детей обнаружил экс-супруг Ольги, которая жила в Херсоне и имела там собственную риелторскую компанию. У женщины был на голове полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем, а мальчики без признаков жизни лежали в своих кроватях в соседней комнате. На телах всех трех жертв не было следов насилия.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина, instagram.com)

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, так как токсикологическая экспертиза занимает много времени. Теперь же экспертам удалось поставить точку в нашумевшем деле, пишет Типичный Херсон.

Согласно заключению, мальчики погибли из-за передозировки доксиламином, который им дали со сладким соком. Доксиламин (донормил) - препарат снотворного и антиаллергенного действия, его можно купить в аптеке. Но он противопоказан детям до 15 лет, а передозировка может привести к летальному исходу.

В теле Ольги доксиламин обнаружен не был, она умерла не от передозировки, а от асфиксии. Но эксперты установили, что женщина принимала фенобарбитал в сочетании с валокордином. Видимо, таким образом она пыталась бороться с последствиями длительной депрессии после развода с мужем.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина с сыновьями, instagram.com)

Стоит отметить, что правоохранители рассматривали две версии произошедшего. По одной из них, в квартиру проник неизвестный, который отравил детей и задушил их мать. А поскольку следов взлома обнаружено не было, под подозрение попал и бывший муж погибшей, которого она сама могла впустить в квартиру.

Второй версией было то, что женщина, находящаяся в состоянии тяжелой депрессии убила детей, а затем покончила с собой. В итоге подтвердилась именно самая страшная догадка.

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