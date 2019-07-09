У Скадовську виявили тіла матері і двох дітей: стали відомі нові подробиці трагедії

У Скадовську виявили мертвими жінку і двох дітей (Колаж РБК-Україна)

Тіло жінки і двох дітей виявив колишній чоловік загиблої

В курортному місті Скадовську, в закритій орендованій квартирі виявили тіла 34-річної Ольги Буніної і її двох синів – семи і дев'яти років. У жінки на голові був поліетиленовий пакет, туго обмотаний скотчем. Нові деталі трагедії розповіли в сюжеті ТСН.

Ольга Буніна приїхала з дітьми на відпочинок з Херсона. Там у неї було своє ріелторське агентство. З батьком хлопчиків вона в розлученні, але саме він забив тривогу і поїхав її шукати. Жінка оселилася в будинку, який знаходиться в 500 метрах від моря. Вона орендувала квартиру у місцевого жителя. Сусіди не звертали уваги на нову сім'ю, так як в цей час у місті багато відпочиваючих.

В день загибелі ні саму Ольгу, ні її дітей ніхто не бачив і як кажуть сусіди, в самій квартирі було тихо. В Скадовськ приїхав колишній чоловік Ольги Буніної, так як почав турбуватися, що ні вона, ні діти довго не виходять на зв'язок.

В поліції повідомляють, що на тілі загиблих не виявлено слідів насильницької смерті. Тільки у матері на голові був пакет і є ознаки асфіксії.

"Під час огляду на тілах загиблих видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Наявні ознаки асфіксії у жінки. Трупи направлено в бюро судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - розповіла прес-секретар ГУНП в Херсонській області Ірина Атаманенко.

Також, за попередніми даними експертів, спочатку померли діти, а потім – мама. Сусіди припускають, що жінка перебувала в депресії і тому спочатку отруїла хлопчиків, а потім покінчила життя самогубством.

Остаточну крапку в цій справі поставить слідство. На даний момент опитують мешканців мікрорайону, оглядають відео з камер спостереження і проводять експертизи.

Загадкові смерті у Скадовську (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Скадовську виявили тіла матері і двох дітей.

А також розповідали про те, що на голові у загиблої жінки у Скадовську був пакет, обмотаний скотчем.