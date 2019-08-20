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Відмовилася зустрічатися: в Харкові 16-річний підліток забив дівчину до смерті

STYLERПодії    20.08.2019 - 11:15
Відмовилася зустрічатися: в Харкові 16-річний підліток забив дівчину до смерті
Підліток вбив дівчину в Харкові на Лисій горі (колаж: РБК-Україна)

16-річний підліток розправився з 26-річною дівчиною з допомогою качалки для тіста

У Харкові сталося звіряче вбивство. 16-річний підліток вчинив розправу над 26-річною Яною Шевченко прямо у дворі власного будинку. Про це розповіла мама загиблої, Жанна Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина загадково зникла ще 28 червня. Яну Шевченко увесь цей час безуспішно розшукували родичі, поліція та волонтери. Понівечене тіло дівчини знайшли лише на десятий день. Вбивця закопав його в яру в районі Лисої гори. А 10 липня дівчину поховали.

Мама загиблої розповідає, що спершу дівчину закопали у дворі, де і сталося вбивство, а через деякий час вже перепоховали в яру.

Відмовилася зустрічатися: в Харкові 16-річний підліток забив дівчину до смерті

Яна Шевченко (фото: facebook.com)

"Його родичі, знаючи з першої хвилини вбивства, що весь район шукає Яночку, закопану у них під будинком, спокійно жерли і спали 10 днів. Вони її закопували два рази, а ми вже ховали... На 12-й день", - каже Жанна.

У вбивстві зізнався 16-річний Данило Редін, студент "Молочного технікуму" Харкова. Суд заарештував його на 60 днів без права внесення застави.

Жанна Шевченко розповіла, що в той фатальний день її донька разом з якимось Валєрою і підозрюваним Редіним прогулювалися по району. Коли підійшли до будинку 16-річного підлітка, він під якимось приводом зайшов у будинок.

Вийшов вже переодягнувшись в камуфляж і з качалкою для тіста в руках. Валєра злякався і сховався в кущі, а Данило почав бити дівчину цієї качалкою.

Відмовилася зустрічатися: в Харкові 16-річний підліток забив дівчину до смерті

Підозрюваний у вбивстві Данило Рєдін (фото: veskr.com.ua)

Також жінка стверджує, що після вбивства Данило Рєдін хвалився своїм друзям: "Я її б'ю, у неї вже морда як кисіль, а вона кричить. Вона кричить: Бабуся! Бабуся! Я підійшов, перерізав їй горло".

На тілі вбитої Яни крім ударів від тупих предметів, знайшли безліч ножових поранень. Пізнати вдалося лише по татуюванню на нозі, бо замість обличчя було чорне місиво.

Відмовилася зустрічатися: в Харкові 16-річний підліток забив дівчину до смерті

Підозрюваний у вбивстві Данило Рєдін (фото: facebook.com)

Через що вбили дівчину - поки невідомо. Але мама Яни стверджує, що мотивом могла бути відмова її дочки вступати у стосунки з підозрюваним.

Варто відзначити, що в процесі розслідування поліція опитувала сусідів підозрюваного. Виявилося, що одна літня жінка, що живе неподалік, чула, як вбивають дівчину, але побоялася вийти.

"Бабуся-сусідка чула страшні крики, але побоялася виходити. Каже, потім як кошеня пищало вже... А це моя донечка вмирала від звірячого болю", - плаче мати загиблої.

Крім того, Жанна Шевченко стверджує, що батьки Данила Редіна намагаються "відмазати" його від кримінального покарання. І спочатку правоохоронці підозрювали у вбивстві її дочки невідомого безхатченка.

Скрін: facebook.com/Жанна Шевченка

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої відірвалися кінцівки.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі нелюд облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив в рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.

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