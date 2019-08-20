Відмовилася зустрічатися: в Харкові 16-річний підліток забив дівчину до смерті

Підліток вбив дівчину в Харкові на Лисій горі (колаж: РБК-Україна)

16-річний підліток розправився з 26-річною дівчиною з допомогою качалки для тіста

У Харкові сталося звіряче вбивство. 16-річний підліток вчинив розправу над 26-річною Яною Шевченко прямо у дворі власного будинку. Про це розповіла мама загиблої, Жанна Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина загадково зникла ще 28 червня. Яну Шевченко увесь цей час безуспішно розшукували родичі, поліція та волонтери. Понівечене тіло дівчини знайшли лише на десятий день. Вбивця закопав його в яру в районі Лисої гори. А 10 липня дівчину поховали.

Мама загиблої розповідає, що спершу дівчину закопали у дворі, де і сталося вбивство, а через деякий час вже перепоховали в яру.

Яна Шевченко (фото: facebook.com)

"Його родичі, знаючи з першої хвилини вбивства, що весь район шукає Яночку, закопану у них під будинком, спокійно жерли і спали 10 днів. Вони її закопували два рази, а ми вже ховали... На 12-й день", - каже Жанна.

У вбивстві зізнався 16-річний Данило Редін, студент "Молочного технікуму" Харкова. Суд заарештував його на 60 днів без права внесення застави.

Жанна Шевченко розповіла, що в той фатальний день її донька разом з якимось Валєрою і підозрюваним Редіним прогулювалися по району. Коли підійшли до будинку 16-річного підлітка, він під якимось приводом зайшов у будинок.

Вийшов вже переодягнувшись в камуфляж і з качалкою для тіста в руках. Валєра злякався і сховався в кущі, а Данило почав бити дівчину цієї качалкою.

Підозрюваний у вбивстві Данило Рєдін (фото: veskr.com.ua)

Також жінка стверджує, що після вбивства Данило Рєдін хвалився своїм друзям: "Я її б'ю, у неї вже морда як кисіль, а вона кричить. Вона кричить: Бабуся! Бабуся! Я підійшов, перерізав їй горло".

На тілі вбитої Яни крім ударів від тупих предметів, знайшли безліч ножових поранень. Пізнати вдалося лише по татуюванню на нозі, бо замість обличчя було чорне місиво.

Підозрюваний у вбивстві Данило Рєдін (фото: facebook.com)

Через що вбили дівчину - поки невідомо. Але мама Яни стверджує, що мотивом могла бути відмова її дочки вступати у стосунки з підозрюваним.

Варто відзначити, що в процесі розслідування поліція опитувала сусідів підозрюваного. Виявилося, що одна літня жінка, що живе неподалік, чула, як вбивають дівчину, але побоялася вийти.

"Бабуся-сусідка чула страшні крики, але побоялася виходити. Каже, потім як кошеня пищало вже... А це моя донечка вмирала від звірячого болю", - плаче мати загиблої.

Крім того, Жанна Шевченко стверджує, що батьки Данила Редіна намагаються "відмазати" його від кримінального покарання. І спочатку правоохоронці підозрювали у вбивстві її дочки невідомого безхатченка.

Скрін: facebook.com/Жанна Шевченка

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня в Києві сталася страшна ДТП. Водій Mersedes на величезній швидкості збив дівчину і протягнув на капоті кілька сотень метрів. Сила удару була такою, що від тіла постраждалої відірвалися кінцівки.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі нелюд облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив в рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.