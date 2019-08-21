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Успішна спецоперація силовиків: "убиті" під Києвом мати і дочка живі

STYLERЖиття    21.08.2019 - 11:57
Успішна спецоперація силовиків: "убиті" під Києвом мати і дочка живі
Вбивство жінок під Києвом виявилося спецоперацією силовиків (колаж: РБК-Україна)

Правоохоронцям вдалося запобігти вбивству жінок на етапі його планування

Вбивство двох жінок, зниклих під Києвом у суботу, 17 серпня, яке своїм цинізмом шокувало українців, виявилося спецоперацією силовиків. 53-річна Надія Головач та її 31-річна донька Юлія Зайковська живі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Співробітники СБУ, прокуратури і Нацполіції інсценували вбивство жінок, щоб вийти на замовників і виконавців злочину.

Успішна спецоперація силовиків: &quot;убиті&quot; під Києвом мати і дочка живі

Надія Головач і Юлія Зайковська (фото: instagram.com)

Було затримано чотири особи, серед яких і екс-чоловік Надії Головач, який разом з новою дружиною замовив і оплатив вбивство колишньої дружини та падчерки.

Життя своїх колишніх родичів чоловік оцінив у 50 тисяч доларів. А виконавцями невдалого вбивства повинні були стати раніше судимі чоловіки.

У Олександра та Надії Головач після розлучення в 2017 році були серйозні суперечки через майно і спільний бізнес у Броварах, співвласницею якого була і Юлія Зайковська. Коли ж Олександр усвідомив, що судове рішення буде прийнято не на його користь, вирішив замовити вбивство Надії і Юлії.

Затримані за "вбивство" двох жінок під Києвом (фото: facebook.com/Андрій Нєбітов)

Правоохоронці провели обшуки в місцях проживання затриманих - вилучили сім-карти, телефони, банківські картки, а також частину готівки, якою Головач розрахувався за замовне вбивство.

Поліція почала розслідування за ч. 1 ст. 14 (Підготовка до злочину) і п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство вчинене на замовлення) КК України.

Нагадаємо, 17 серпня, в лісі між Броварами і Києвом був виявлений автомобіль Toyota Rav4, в якому знайшли особисті речі і документи жінок. Повідомлялося, що вони виїхали з Броварів, де проживали, в столиці, і в той же день загадково зникли.

Успішна спецоперація силовиків: &quot;убиті&quot; під Києвом мати і дочка живі

"Знайдений" в лісі під Києвом автомобіль (фото: kv.npu.gov.ua)

Як виявилося пізніше, опубліковані фото покинутого автомобіля були постановочними. Інсценуванням правоохоронців стало і поширення інформації про їх зникнення.

Раніше повідомлялося, що у Харкові 16-річний підліток забив 26-річну дівчину до смерті бабусиною качалкою для тіста за відмову з ним зустрічатися.

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