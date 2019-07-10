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Діти загинули першими: нові деталі загадкової смерті сім'ї у Скадовську (відео)

STYLERЖиття    10.07.2019 - 08:06
Діти загинули першими: нові деталі загадкової смерті сім'ї у Скадовську (відео)
Вбивство родини у Скадовську (колаж: РБК-Україна)

З'явилися фото і дані про сім'ю, що загинула у Скадовську

Вбивство матері та її двох синів у Скадовську обростає новими шокуючими подробицями. Стало відомо, що у 34-річної жінки на тілі ознаки асфіксії. У поліції поки не розповідають подробиць, але журналістам вдалося дізнатися ім'я загиблої. Про це повідомляє ТСН.

Сім'я, яка приїхала на відпочинок, встигла прожити в орендованій квартирі всього кілька днів. Але всіх трьох незабаром після приїзду виявили мертвими. В квартирі немає явних слідів злому і боротьби, сусіди кажуть, що не бачили нічого підозрілого, з квартири не долинав шум.

Діти загинули першими: нові деталі загадкової смерті сім'ї у Скадовську (відео)

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна з дітьми, instagram.com)

У жінки був поліетиленовий пакет на голові, обмотаний навколо шиї скотчем, діти, семи і дев'яти років, лежали мертвими в ліжках, на їх тілах немає явних ознак насильницької смерті. Саме так їх виявив 38-річний екс-чоловік загиблої, житель Голої Пристані Херсонської області), який приїхав провідати дітей. Він каже, що довгий час не міг зв'язатися з дітьми.

Діти загинули першими: нові деталі загадкової смерті сім'ї у Скадовську (відео)

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна з дітьми, instagram.com)

Власник квартири – місцевий житель, колишній податківець, який купив квартиру з метою її подальшої оренди. У будинку, розташованому в 500 метрах від моря, багато таких квартир. Сусіди вже звикли до ротації мешканців і не звертають на це особливої уваги.

Загибла, 34-річна Ольга Буніна, в Херсоні мала ріелторське агентство. З чоловіком розлучилася, останнім часом була у важкій депресії.

Діти загинули першими: нові деталі загадкової смерті сім'ї у Скадовську (відео)

Вбивство родини у Скадовську (Ольга Буніна, instagram.com)

За попередніми висновками експертів, спочатку померли діти, потім мама. Тим часом в будинку, де знайшли загиблих, поширюються чутки.

"Кажуть, що вона отруїла дітей. Діти заснули, вона сама наділа мішок на голову і задушила себе", - розповідає місцева мешканка.

Вбивство родини у Скадовську (відео: YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Сумській області 12-річний хлопчик вчинив самогубство. Правоохоронці звинувачують "ігри смерті".

Також ми писали про те, що у Києві за один день з вікон випало дві дитини. Дворічні малюки впали, опершись на антимоскітну сітку.

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