Шрам на шиї Заворотнюк: з'явилися дивні фото

Анастасія Заворотнюк (скріншот)

Організатор поїздки Анастасії Заворотнюк Єреван розповіла про її дивний шрам на шиї

Анастасія Заворотнюк, яку зараз лікують від раку, навесні цього року робила біопсію загрудинний вузлів. На дивний шрам на шиї зірки серіалу "Моя прекрасна няня" звернули увагу журналісти, розглядаючи архівне відео з відкриття ювелірного салону в Єревані.

Шрам на шиї Заворотнюк (скріншот)

Цікаво, що тоді, у квітні, знайомі Заворотнюк навіть не звернули уваги на цей шрам і не цікавилися у Анастасії її здоров'ям.

Як розповіла організатор поїздки Заворотнюк у Вірменію Ізобелла Пірозі, Анастасія виїжджала вночі, провела цілий день в Єревані на ногах і полетіла наступної ночі.

"Про те, що Настя чимось хвора, я і подумати не могла. Вона перебувала в прекрасному настрої", - розповіла співрозмовниця "МК".

Більше того, каже Пірозі, у "прекрасної няні" виявився відмінний апетит.

"Пам'ятаю, як ми дуже смачно повечеряли у вірменському ресторані. Ледве встали з-за столу", - згадала Ізобелла і додала, що Заворотнюк "не відмовлялася ні від яких страв" і навіть випила вина.

Шрам на шиї Заворотнюк (скріншот)

На репліку журналіста про те, що на відео, поширеному в мережі, Заворотнюк "виглядає трохи загальмованою", Ізобелла Пірозі відповіла, що стан актриси "можна списати на втому".

"Ми не говорили про роботу. Ми багато сміялися, жартували. Говорили про чоловіків, про сім'ю, про дітей, обговорювали Єреван, місцеву кухню. Ні про які проблеми мови не йшло... Ніяких скарг від неї не надходило. Перепадів настрою теж не помітили. До лікарів не зверталася, не вередувала... При мені за цілий день вона ніяких таблеток не пила. Якщо б приймала ліки, то відмовилася б від вина", - сказала жінка і додала, що шрам вона не помітила.

Шрам на шиї Заворотнюк (скріншот)