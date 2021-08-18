Комунальні тарифи в Україні та Польщі: де платять менше

У Польщі комунальні послуги коштують 6480 грн (967 злт), в Україні – близько 3000 грн. Однак, співвідношення до середньомісячної зарплати у перших – 15,5%, у громадян нашої країни – 21%.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету з питань ЖКГ громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Так, середньомісячна зарплата в Польщі становить 41 758 грн, в Україні – 14 300 грн

Ціна на комуналку в Польщі

У Польщі квартплата (обслуговування багатоквартирного будинку) обходиться у 4000 грн на місяць (з урахуванням опалення, вивезення сміття, капремонту будинку і податку на землю). За газ платять до 100 грн на місяць. Електроенергія обходиться в 904 грн, вода і каналізація – до 200 грн.

Вартість електроенергії у західного сусіда України, з урахуванням користування нічним тарифом, в середньому становить 0,55 зл. /1 кВт-год (3,7 грн). При споживанні 220 кВт-год на місяць польське домогосподарство має заплатити 814 грн, а з урахуванням абонплати (13,4 зл. - 90 грн), загальні витрати досягнуть 904 грн.

Вартість послуг в Україні

В Україні комунальні тарифи в середньому ставлять від 1840 до 3466, тобто в середньому близько 3000 грн на місяць.

За словами Попенка, за теперішніх тарифів, середня зарплата по Україні повинна бути не менш ніж 15 500 грн.



Як свідчать Держстату, у червні середні нарахування для української сім'ї на комунальні послуги склали 704 грн. Однак, взимку, з урахуванням опалення, сума може бути удвічі вищою.

Як відомо, у місті витрати на комунальні послуги можуть бути значно вищими, а ніж в селах.