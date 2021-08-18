В Україні зросла ціна на яйця: коли закінчиться подорожчання

Вже тиждень в Україні ростуть ціни на яйця. На зростання вартості впливає скорочення виробництва.

Про це йдеться в сюжеті програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24" .

Чому зросли ціни

За словами експертів, здебільшого на ситуацію впливає скорочення виробництва, Зокрема, за даними Держстату, воно впало майже на 15% з початку року. Тому зараз в супермаркетах десяток яєць коштує близько 30 грн. Ціни на органічні та преміальні яйця сягають 45 грн.

Як розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, ціна зростає, тому що зменшується пропозиція на ринку в зимові місяці. Влітку ціна максимально знижується, адже пропозиція більша.

Аналітик зазначає, що зростання триватиме до новорічних свят, тоді зазвичай припадає максимально висока ціна на яйця. Однак, ця висока ціна протримається десь аж до першого тепла.

Тому дешевих яєць, як мінімум до новорічних свят не буде.