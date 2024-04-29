Каменських розкрила правду про "роман" з молодим співаком: провокативне відео

Настя Каменських випустила новий запальний трек "MOLOKO" разом з популярним виконавцем домініканського походження Atomic Otro Way. Над відео працювала повністю українська команда у Києві та навіть засвітився відомий український співак, з яким зірці приписували роман.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресс-службу співачки.

В чому особливість нової роботи NK

Відомо, що ця робота була запланована ще на 2022 рік, але повномасштабна війна мала свої плани, тому кліп вийшов лише зараз. Його прем’єра відбулась в ефірі американського шоу "Premier Impacto", а тепер співачка презентує пісню на легендарному телешоу "Despierta America" гостями якого неодноразово були так світові зірки, як Дженіфер Лопес, Бен Афлек, Рікі Мартін, Шакіра та багато інших.

Новий спільний фіт був записаний разом з Atomic Otro Way, треки якого сягають 100 млн прослуховувань.

Головна мета Насті - показати світові, як навіть під бомбами в Києві українці створюють нестандартні та креативні відео.

Кожен образ, кожен кадр - це особлива та творча синергія української креативної команди, яка працювала над втіленням та реалізацією всіх ідей, а авторські образи, створені ексклюзивно для цього відео, захоплюють своєю унікальністю та різноманіттям.

Настя Каменських та Ostrovskiy у новому кліпі (фото: пресс-служба)

Які образи приміряла на себе NK у кліпі

Каменських розкрила себе з нових сторін та приміряла аж 4 образи, де були показані різні сторони жінок:

жінка-спокусниця

жінка-фея

антична жінка у вологій сукні

сучасна Шахерезада.

Годинники в образі спокусниці, говорять про те, що в які б часи ми не жили, зараз чи 20, 50 або 20 тисяч років тому, жінка завжди є жіночною та уособлює красу. А в образі жінки-феї NK постає у спідниці, що нагадує пінку на молоці.

У кожному зі своїх образів Настя виглядає гармонійно та спокусливо, а також їй вдається передати настрій кліпу та своїх образів.

NK в різних амплуа (фото: пресс-служба співачки)

Цікаві деталі кліпу MOLOKO

Atomic також з’являється у кліпі, він оживає на упаковці з-під пластівців, якими разом з молоком ласує NK.

А сексуального молочника зіграв молодий, український співак Ostrovskyi, з яким Насті колись вже приписували спільний дует та навіть роман, але між ними лише робота, і тепер ми бачимо, яка саме.

"Я завжди прагнула бути різною у своїй творчості, дивувати глядачів та слухачів. Я мріяла створювати музику, яка не має кордонів. І для мене важливо доповнювати свої пісні яскравими візуалами, які відображають настрій та емоції, викладені у них", - коментує свою роботу артистка.

"Кліп "Moloko" - це подорож у світ рожевих фантазій, де кожен з нас може на декілька хвилин заховатись серед мʼяких хмаринок та яскравих героїв від усіх проблем. Це ідеальний світ, де панує суцільний позитив і щастя", - продовжує Настя.