Помилки при посадці картоплі, які залишать вас без урожаю

При посадці картоплі слід дотримуватися певних правил і уникати помилок, які можуть стати причиною зниження врожайності.

Посадка з довгими паростками

Така картопля буде сходити дуже довго або ж не зійде взагалі. Паростки довше 3 см треба обламувати, а менше 3 см - залишати.

Бульби треба потримати до посадки 5-7 днів при світлі, щоб в них накопичилися потрібні для росту і розвитку сходів речовини.

Густа посадка

Чим густіше - тим рясніше урожай - таке правило не працює. Адже для освітлення і росту картоплі треба простір. Оптимальна відстань між рядками 60-70 см, а між лунками - 35-40 см.

Якщо ви садите надто дрібну картоплю, або частинами - скоротіть відстань на 15 см.

Нерівномірні сходи можна заповнити

Буває, картопля зійшов нерівномірно, з'явилися порожні місця. В кінці ряду посадіть бульби частіше. Якщо з'явилися порожнечі, викопайте зайві кущі і пересадіть на пусте місце.

Садити пізно

Народна прикмета говорить, що найсприятливіший час - коли на березі почали розпускатися листочки. Зазвичай таке буває на початку травня.

Останнім терміном вважається Літній Миколай, 22 травня. Якщо картоплю посадити пізніше, вона не встигне дозріти, буде погано зберігатися, урожай зменшиться.

Неправильна підгодівля

На кожному етапі розвитку треба певні добрива:

при нарощуванні бадилля - азотні,

при появі бадилля - калійні,

при цвітінні - фосфорні.

Кількість добрив залежить від родючості грунту.

Помилки при зборі врожаю

Не можна спішити викопувати, поспішаючи за теплими днями. Бадилля не має бути зеленим, воно має висохнути.

Не тримайте картоплю на світлі. Викопаний урожай до вечора залиште для просушки, потім приберіть на зберігання, інакше картопля позеленіє і накопичить отруту - соланін.

А от насіннєві бульби (посадкову картоплю) розсипте в тіні тонким шаром на 8-10 діб для озеленення. Так вони збережуться краще.