Ніколи не підживлюйте ці рослини золою, щоб не загубити урожай
Зола - одне з добрив, якими городники люблять підгодовувати рослини на своїх ділянках. Але не всі культури однаково добре реагують на таке добриво.
Які рослини можна і не можна підживлювати золою - читайте нижче в матеріалі Styler.
Переваги деревної золи
У такому добриві є калій, кальцій і магній. Так, без магнію неможливий фотосинтез. Починає страждати листя рослин, воно блідне, жовтіє, скручується.
Також зола насичена фосфором, необхідним для нормального розвитку кореневої системи. При дефіциті фосфору не вдасться отримати міцні і здорові рослини.
Яким рослинам підходить і не підходить зола
Корисна зола буде для полуниці, малини або картоплі. А ось для щавлю, редису, кавунів зола в якості добрива не підходить.
Чотири "не" при використанні деревної золи
- Не використовуйте золу, якщо спалювали в печі із залишками рослин і дровами синтетичні матеріали (пластикові пляшки, поліетилен, руберойд, пінопласт).
- Не вносьте цю підгодівлю в ґрунт з лужною реакцією (наприклад, в карбонові ґрунти).
- Не змішуйте золу з пташиним послідом або гноєм, а також з суперфосфатом або азотними добривами.
- Не використовуйте золу, отриману при згорянні дерев, що ростуть поблизу автомагістралей і в інших екологічно несприятливих місцях.
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