Ніколи не підживлюйте ці рослини золою, щоб не загубити урожай

Зола - одне з добрив, якими городники люблять підгодовувати рослини на своїх ділянках. Але не всі культури однаково добре реагують на таке добриво.

Які рослини можна і не можна підживлювати золою - читайте нижче в матеріалі Styler .

Переваги деревної золи

У такому добриві є калій, кальцій і магній. Так, без магнію неможливий фотосинтез. Починає страждати листя рослин, воно блідне, жовтіє, скручується.

Також зола насичена фосфором, необхідним для нормального розвитку кореневої системи. При дефіциті фосфору не вдасться отримати міцні і здорові рослини.

Яким рослинам підходить і не підходить зола

Корисна зола буде для полуниці, малини або картоплі. А ось для щавлю, редису, кавунів зола в якості добрива не підходить.

Чотири "не" при використанні деревної золи