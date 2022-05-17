Це добриво змусить огірки на ділянці рости "як на дріжджах"
Буває таке, що ріст огірків на ділянці засмучує городників. Здається, стільки зусиль було витрачено, і все даремно. Причини тому можуть бути різними - наприклад, холодні ночі, які не любить теплолюбна культура. Але вихід є.
Як приготувати суперподкормку для огірків - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Огірки будуть рости "як на дріжджах"
Експерти кажуть, що зміцнити огірки допоможе прикореневе підживлення зі звичайних хлібопекарських дріжджів.
Розчиніть в 500 мл теплої води по столовій ложці сухих дріжджів і цукру. Все ретельно змішайте і залиште на кілька годин в теплому місці.
Потім отриманий розчин змішайте з 5 літрами води кімнатної температури.
Кожен літр такого добрива розчиняємо у відрі води (10 л) для поливу. Наша підкормка готова.
Полийте нею огірки.
А перед самим поливом обов'язково насипте під кожен кущик трохи золи. Це допоможе наситити рослини необхідними речовинами і вони почнуть активно рости і розвиватися.
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