Як підготуватися до продажу машини: автомобілістам дали дієві поради

Автомобілістам перед продажем машини потрібно не тільки привести її до ладу, але й самому варто підготуватися до переговорів. Відомо, що продавець хоче, аби все пройшло максимально швидко, а покупцю треба переконатися, що все з автівкою добре.

На auto.ria дали кілька порад, які допоможуть, щоб все пройшло швидко та спокійно.

Як підготувати машину

По-перше, потрібно аби машина була чистою, без зайвих предметів у салоні та багажнику, а у продавця має бути достатньо вільного часу та хороший настрій. Зазначається, що краще зустрічатися вдень у сонячну погоду, у просторому та не шумному місці.

Важливо з покупцем бути ввічливим, відповідати на всі питання та за можливості проявити ініціативу.

Потрібно дозволити оглянути автомобіль, зазирнути під капот та багажник. Однак бути обережним з тест-драйвом. Якщо перед вами водій-початківець, то поспілкуйтесь з ним, дізнайтеся про водійський стаж. А у русі автомобіль можна показати самому.

Ціна на авто

Під час визначення ціни авто потрібно орієнтуватися на аналогічні пропозиції на ринку та відповідно до його недоліків. Спершу встановіть нижню межу, на яку готові погодитися.

Також запитайте, що пропонує покупець, адже буває, що він не просить знижки, або ж його ціна вища за ваш поріг. Якщо просять скинути занадто багато, відкиньте емоції та пам’ятайте, що у покупця не менша потреба купити авто, ніж у вас продати.

Окрім того, торг не потрібно сприймати агресивно, тому що продавець і покупець перебувають на відкритому ринку й можуть це робити, скільки заманеться. Однак перед вами може бути "перекупник", який буде намагатися знизити ціну, щоб це було вигідно тільки для нього.