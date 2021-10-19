ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Як підготуватися до продажу машини: автомобілістам дали дієві поради

Новость на русском →
Вівторок 19 жовтня 2021 21:53
Як підготуватися до продажу машини: автомобілістам дали дієві поради Як підготувати авто до продажу (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Автомобілістам перед продажем машини потрібно не тільки привести її до ладу, але й самому варто підготуватися до переговорів. Відомо, що продавець хоче, аби все пройшло максимально швидко, а покупцю треба переконатися, що все з автівкою добре.

На auto.ria дали кілька порад, які допоможуть, щоб все пройшло швидко та спокійно.

Як підготувати машину

По-перше, потрібно аби машина була чистою, без зайвих предметів у салоні та багажнику, а у продавця має бути достатньо вільного часу та хороший настрій. Зазначається, що краще зустрічатися вдень у сонячну погоду, у просторому та не шумному місці.

Важливо з покупцем бути ввічливим, відповідати на всі питання та за можливості проявити ініціативу.

Потрібно дозволити оглянути автомобіль, зазирнути під капот та багажник. Однак бути обережним з тест-драйвом. Якщо перед вами водій-початківець, то поспілкуйтесь з ним, дізнайтеся про водійський стаж. А у русі автомобіль можна показати самому.

Ціна на авто

Під час визначення ціни авто потрібно орієнтуватися на аналогічні пропозиції на ринку та відповідно до його недоліків. Спершу встановіть нижню межу, на яку готові погодитися.

Також запитайте, що пропонує покупець, адже буває, що він не просить знижки, або ж його ціна вища за ваш поріг. Якщо просять скинути занадто багато, відкиньте емоції та пам’ятайте, що у покупця не менша потреба купити авто, ніж у вас продати.

Окрім того, торг не потрібно сприймати агресивно, тому що продавець і покупець перебувають на відкритому ринку й можуть це робити, скільки заманеться. Однак перед вами може бути "перекупник", який буде намагатися знизити ціну, щоб це було вигідно тільки для нього.

Раніше ми повідомляли, коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму.

Також українським автомобілістам розповіли про ризики під час купівлі продажу авто за дорученням.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто
LITE
Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми
Свято 19 жовтня: що суворо заборонено робити в день апостола Фоми