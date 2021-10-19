Как подготовиться к продаже машины: автомобилистам дали действенные советы

Автомобилистам перед продажей машины нужно не только привести ее в порядок, но и самому стоит подготовиться к переговорам. Известно, что продавец хочет, чтобы все прошло максимально быстро, а покупателю надо убедиться, что все с машиной хорошо.

На auto.ria дали несколько советов, которые помогут, чтобы все прошло быстро и спокойно.

Как подготовить машину

Во-первых, нужно чтобы машина была чистой, без лишних предметов в салоне и багажнике, а у продавца должно быть достаточно свободного времени и хорошее настроение. Отмечается, что лучше встречаться днем в солнечную погоду, в просторном и не шумном месте.

Важно с покупателем быть вежливым, отвечать на все вопросы и по возможности проявить инициативу.

Нужно позволить осмотреть автомобиль, заглянуть под капот и багажник. Однако будьте осторожны с тест-драйвом. Если перед вами начинающий водитель, то пообщайтесь с ним, узнайте о водительском стаже. А в движении автомобиль можно показать самому.

Цена на авто

При определении цены авто нужно ориентироваться на аналогичные предложения на рынке и в соответствии с его недостатками. Сперва установите нижнюю границу, на которую готовы согласиться.

Также спросите, что предлагает покупатель, ведь бывает, что он не просит скидки, или же его цена выше ваш порог. Если просят сбросить слишком много, отбросьте эмоции и помните, что у покупателя не меньшая потребность купить авто, чем у вас продать.

Кроме того, торг не нужно воспринимать агрессивно, потому что продавец и покупатель находятся на открытом рынке и могут это делать, сколько заблагорассудится. Однако перед вами может быть "перекупщик", который будет стараться снизить цену, чтобы это было выгодно только для него.