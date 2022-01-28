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Скандал з Єгоровою, яка підтримала Путіна, продовжився: ведуча "напала" на Навроцьку

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П'ятниця 28 січня 2022 08:57
Скандал з Єгоровою, яка підтримала Путіна, продовжився: ведуча "напала" на Навроцьку Навроцька показала листування зі Сніжаною Єгоровою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ведучий Сніжана Єгорова публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна і, природно, отримала реакцію від відомих українців.

Перша їй відповіла в мережі письменниця і дизайнер Ольга Навроцька.

Під постом Єгорової Ольга написала їй в матірній формі, чи не зійшла вона з розуму з такими заявами про підтримку президента Росії. Зазначимо, що коментар Навроцької зібрав 3,4 тисячі лайків.

"Снежа, ти еб...нулася?"- написала Ольга.

Скандал з Єгоровою, яка підтримала Путіна, продовжився: ведуча &quot;напала&quot; на НавроцькуСкріншот

Пізніше Ольга вже на своїй сторінці в соцмережі написала своє бачення ситуації і зазначила, що вона не буде посилати промінчики добра неадекватам, натякаючи на Єгорову.

"Я вчора нормально так поматюкалась в соцмережах, спочатку у Собчак в інсті, потім під гарячу руку попалася Єгорова, зрозуміло, це мало що поміняє, але зате від душі). Зараз взагалі час такий, що без мату нікуди. Толерантність і всяке таке у мене вичерпалися. Я не буду удавати, що я вище цього і відправляти всім мудакам "промінчики добра". Мої промінчики добра я буду направляти тільки своїм адекватним друзям і патріотам моєї країни. Вас я люблю, і з вами мені не страшно", - написала вона.

Але і на цьому історія не закінчилася. Єгорова написала особисте повідомлення Навроцькій, в якому докорила її за те, що у неї немає дітей, а краса у неї "марна". Ольга опублікувала скріншот листування в Facebook.

Скандал з Єгоровою, яка підтримала Путіна, продовжився: ведуча &quot;напала&quot; на НавроцькуСкріншот

Відзначимо, що українці підтримали Навроцьку в її патріотизмі і відзначили, що, на жаль, таких "Сніжан тисячі".

Нагадаємо, що дочка Сніжани Єгорової відреагувала на слова матері про підтримку Путіна.

Раніше Сніжана Єгорова цинічно образила українських воїнів.

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Снежана Егорова
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