Скандал з Єгоровою, яка підтримала Путіна, продовжився: ведуча "напала" на Навроцьку

Під постом Єгорової Ольга написала їй в матірній формі, чи не зійшла вона з розуму з такими заявами про підтримку президента Росії. Зазначимо, що коментар Навроцької зібрав 3,4 тисячі лайків.

"Снежа, ти еб...нулася?"- написала Ольга.

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Пізніше Ольга вже на своїй сторінці в соцмережі написала своє бачення ситуації і зазначила, що вона не буде посилати промінчики добра неадекватам, натякаючи на Єгорову.

"Я вчора нормально так поматюкалась в соцмережах, спочатку у Собчак в інсті, потім під гарячу руку попалася Єгорова, зрозуміло, це мало що поміняє, але зате від душі). Зараз взагалі час такий, що без мату нікуди. Толерантність і всяке таке у мене вичерпалися. Я не буду удавати, що я вище цього і відправляти всім мудакам "промінчики добра". Мої промінчики добра я буду направляти тільки своїм адекватним друзям і патріотам моєї країни. Вас я люблю, і з вами мені не страшно", - написала вона.

Але і на цьому історія не закінчилася. Єгорова написала особисте повідомлення Навроцькій, в якому докорила її за те, що у неї немає дітей, а краса у неї "марна". Ольга опублікувала скріншот листування в Facebook.

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Відзначимо, що українці підтримали Навроцьку в її патріотизмі і відзначили, що, на жаль, таких "Сніжан тисячі".