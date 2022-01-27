Боляче і неприємно: дочка Сніжани Єгорової відреагувала на слова матері про підтримку Путіна
Українська ведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента Росії Володимира Путіна. Її старша дочка 29-річна актриса Анастасія Ровінська заявила, що не поділяє громадянську позицію матері і їй соромно за її слова.
Про це Ровінська написала на своїй сторінці в Instagram.
"На жаль, я повинна зробити заяву щодо моєї мами, Сніжани Єгорової. Відверто, мені боляче і неприємно це писати, але повинна, тому що це стосується не тільки мене, а в першу чергу моєї сім'ї, а саме моїх дітей, мого чоловіка, а також близьких нам людей, друзів і колег", - написала дівчина.
Анастасія Ровінська (фото: instagram.com/sia_rovinska)
За її словами, вона не спілкується зі своєю матір'ю вже більше року, і на це є особисті причини, про які вона не хотіла б публічно говорити. Але частково спілкування припинилося через протилежну громадянську позицію.
"Чесно кажучи, дуже шкодую, що колись давно зареєструвала її в соцмережах, тому що зараз ми навіть тут не "дружимо" і не тримаємо зв'язок і про жахливі заяви від неї, я, як і всі, дізнаюся або з новин, або надсилають знайомі", - зазначила Ровінська.
Вона додала, що, коли побачила нову скандальну заяву своєї матері щодо підтримки країни агресора, то їй стало дуже соромно. І вона хоче захистити своїх трьох дітей.
Анастасія Ровінська (фото: instagram.com/sia_rovinska)
"Тому що мені страшно за них, мені страшно, тому що їх бабуся, сидячи за кордоном, підтримує людину, яка вбиває українців і не переживає навіть за безпеку своїх онуків, що живуть в Україні, ходять тут в школу, садок", - заявила Анастасія.
При цьому вона підкреслила, що не повинна відповідати за слова і вчинки своєї матері.
Користувачі мережі підтримали Ровінську.
- Усе буде гаразд. Ви прекрасна мама і чудова людина.
- Я уявляю, як вам важко, але тримайтеся. Ви справжня українка і справжня патріотка. Кожен відповідатиме за свої вчинки перед Богом.
- Як шкода, що так склалося! Стася, уявляю, як тобі не вистачає мами... Тримайся, все воно якось буде…
- Стася, сильна заява! Сил тобі!
- Я завжди говорила не справедливо, щоб діти відповідали за помилки батьків. Спасибі що знайшли сили зробити таку заяву (уявляю, як важко було прийняти подібне рішення), але ви точно не повинні вибачатися за маму (це її вибір, її життя).
- Дивно засуджувати людей за вчинки їхніх близьких. Тому ми з тобою і підтримуємо, і любимо тебе. Така позиція твоєї мами і цього не зміниш. Головне, що ти думаєш і що ти змогла сказати про це.
- Дуже страшно, коли політичні погляди руйнують сім'ю.
- Спасибі вам, що написали так... Розумію вас, знаю, що дуже боляче на душі, коли є зрада близької людини.
Нагадаємо, Анастасія Ровінська розповіла, як відомі батьки розвинули в ній комплекси.
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