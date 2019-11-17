Українці жорстко покарали лихача-водія, який влаштував ДТП (відео)

Люди влаштували самосуд над водієм (фото: РБК-Україна)

У Мелітополі люди жорстко провчили водія-порушника ПДР

У Мелітополі люди жорстко відреагували на поведінку водія, який порушив ПДР і проїхав на червоне світло світлофора. Камери спостереження зафіксували порушення і люди, не чекаючи прибуття патрульних, вирішили самі провчити лихача-водія.

ДТП сталося 16 листопада на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Героїв України. Про це повідомляється в Instagram-каналі Мелітополь.

"Відморожений" проїзд на червоний на великій швидкості. У підсумку жорстке зіткнення і самосуд над винуватцем: черговий жорсткий треш на перехресті Б.Хмельницького - вул. Героїв України", - написали під відео.

Користувачі мережі відреагували на самосуд над водієм у коментарях.

Ідіот. Купив права за сало і приносить всім горе, козел.

Слабо дав е*онату. Куди треба було дивитися.

Коли ж в цьому місті буде порядок?? Куди дивиться влада?? Чому, накатав дороги, ніхто не подбав про безпеку? Чому немає камер спостереження з радарами і системи штрафів?? Скільки потенційно небезпечних виродків катаються на скаженій швидкості по вулицях міста, і нікому немає справи! Учора переходили дорогу на кульку..і що..хтось спробував зупинитися?? Треш це наше місто сьогодні.

Скріншот коментарів (Instagram)