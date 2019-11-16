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Загибель 18-річної дівчини-боксера під Києвом: страшні деталі трагедії

STYLERПодії    16.11.2019 - 11:59
Загибель 18-річної дівчини-боксера під Києвом: страшні деталі трагедії
Аміна Булах (фото: fbu.org.ua)

Боксер Аміна Булах трагічно загинула у Тарасівці Київської області

18-річна боксер Аміна Булах, яка входила до складу молодіжної збірної України, трагічно загинула в Київській області. Про це повідомили в прес-службі Федерації України з боксу.

У той же час в Національній поліції розповіли, що в Тарасівці Києво-Святошинського району поїзд збив 18-річну дівчину, що була в навушниках і не помітила наближення потягу.

Загибель 18-річної дівчини-боксера під Києвом: страшні деталі трагедії

Аміна Булах з тренером (фото: соцмережі)

Як виявилося, саме бронзова призерка молодіжного чемпіонату Європи Аміна Булах опинилася під колесами поїзда в четвер, 14 листопада. Дівчина пізно ввечері вийшла з аптеки і не помітила наближення потягу, який прямував з Києва у бік Фастова.

Загибель 18-річної дівчини-боксера під Києвом: страшні деталі трагедії

Під Києвом загинула боксер Аміна Булах (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

У мережі також з'явилося відео з камер відеоспостереження, які зафіксували момент загибелі спортсменки. Але через жорстокість воно було видалено. На запису видно, що дівчина не кваплячись переходить шляхи, і не бачить потяг. Коли поїзд наїжджає на неї, спортсменку відкидає на кілька метрів.

Загибель 18-річної дівчини-боксера під Києвом: страшні деталі трагедії

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