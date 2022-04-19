Як подати повідомлення про пошкоджене майно на порталі "Дія": інструкція

Відтепер повідомлення про пошкоджене майно можна подати не лише в застосунку "Дія", а й на державному порталі.

За словами голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, це дозволить збільшити заявок, а відповідно і кількість людей, які отримають після війни відновлене або нове житло. Зокрема, йдеться про категорію людей похилого віку, деякі з яких наразі не мають можливості користуватися мобільним телефоном з додатком.

"Якщо ваше житло пошкоджене чи зруйноване через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, обов’язково подавайте заяву в "Дії". Уся інформація фіксується для експертів та комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла. І вирішувати, як компенсувати: грошима на ремонт приміщення чи квадратними метрами - новим відповідним житлом. Чим більше можливостей повідомити про руйнування, тим більше можливостей отримати компенсацію. А відтак - більше щасливих людей, яким буде куди повернутись після перемоги", - розповіла вона.

За її словами, держава зробить для цього все можливе.

Шуляк також уточнила, що вносити дані потрібно тільки про власне житло, а не повністю про зруйнований багатоквартирний будинок.

Як подати заяву на порталі "Дія":

1. Перейдіть за посиланням: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno

2. Авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі

3. Заповніть форму

4. Перевірте інформацію та відправте повідомлення.