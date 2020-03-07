Подарунки на 8 березня: небанальні ідеї для улюблених жінок

Подарунки на 8 березня (Колаж РБК-Україна)

Фахівці розповіли, які подарунки до 8 березня будуть фаворитами цього сезону

8 березня – свято весни, жіночності та краси, в цей заведено балувати коханих жінок подарунками. Крім рідних і близьких – мам, коханих, дружин, сестер та бабусь, в Україні також заведено вітати колег по роботі та навіть виховательок в дитячому саду.

Звичайно, кожен чоловік напередодні 8 березня намагається придумати який-небудь цікавий і небанальний подарунок для своїх жінок. Що заведено дарувати у 2020 році – в матеріалі Styler.

Що подарувати близьким родичкам

Мамі, сестрі чи бабусі можна подарувати гарний набір біжутерії, косметику або парфуми. Як відзначають фахівці, в цьому році в моду входять оригінальні прикраси ручної роботи з природних матеріалів. Також відмінним подарунком стане цікаве срібна прикраса з мінімалістичним наповненням або оригінальним дизайном.

Небанальним подарунком для старшого покоління може стати квиток на цікаву виставу чи концерт. Варто відзначити, що мами та бабусі отримають більше задоволення, якщо кохані чоловіки будуть їх супроводжувати на захід.

Що подарувати жінці чи дівчині

Для коханої жінки варто підібрати подарунок, який би показав ніжне ставлення і вдячність. Це може бути оригінальний чохол для телефону, гарний весняний шарф, біжутерія з каменями або гаджет, про який кохана давно мріяла.

Також підійдуть аксесуари для прикрас, чашка з тематичним зображенням, футболка зі смішним принтом. Дарувати кухонну техніку фахівці не рекомендують.

А ось абонемент в SPA, квиток на концерт улюбленого виконавця або невелику подорож на вихідні – буде оцінено. При виборі подарунка варто врахувати смаки та бажання коханої жінки.

Фахівці відзначають, що якщо чоловік хоче зробити цей день незабутнім, то варто подарувати сильні емоції – замовити салют, прогулянку на конях по місту, відвідування квест-кімнати або нового концептуального ресторану.

Що подарувати колегам по роботі чи вчительці

Колегам по роботі, вчителям чи вихователям також варто вручити невеликий, але приємний подарунок. Це буде проявом уваги, яке допоможе поліпшити атмосферу і комунікацію. Найпростішим подарунком на 8 березня стануть квіти та солодощі, але можна придумати й щось більш оригінальне.

Багато торгових мереж до свята пропонують подарункові сертифікати – це універсальний подарунок для будь-якої жінки. Варто відзначити, що подарунковий сертифікат для покупки косметики, книг або мережевих магазинів – вдало доповнить букет весняних квітів.