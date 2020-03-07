Подарки на 8 марта: небанальные идеи для любимых женщин

Специалисты рассказали, какие подарки к 8 марта будут в фаворитах этого сезона
8 марта – в праздник весны, женственности и красоты, в этот день принято баловать любимых женщин подарками. Кроме родных и близких – мам, любимых, жен, сестер и бабушек, в Украине также принято поздравлять коллег по работе и даже воспитательниц в детском саду.
Естественно, каждый мужчина накануне 8 марта старается придумать какой-нибудь интересный и небанальный подарок для своих женщин. Что принято дарить в 2020 году – в материале Styler.
Маме, сестре или бабушке можно подарить красивый набор бижутерии, косметику или духи. Как отмечают специалисты, в этом году в моду входят оригинальные украшения ручной работы из природных материалов. Также отличным подарком станет интересное серебряное украшение с минималистичным наполнением или оригинальным дизайном.
Небанальным подарком для старшего поколения может стать билет на интересный спектакль или концерт. Стоит отметить, что мамы и бабушки получат больше удовольствия, если любимые мужчины будут их сопровождать на мероприятие.
Для любимой женщины стоит подобрать подарок, который бы показал нежное отношение и признательность. Это может быть оригинальный чехол для телефона, красивый весенний шарф, бижутерия с камнями или гаджет, о котором любимая давно мечтала.
Также подойдут аксессуары для украшений, чашка с тематическим изображением, футболка со смешным принтом. Дарить кухонную технику специалисты не рекомендуют.
А вот абонемент в SPA, билет на концерт любимого исполнителя или небольшое путешествие на выходные – будет оценено по достоинству. При выборе подарка стоит учесть вкусы и желания любимой женщины.
Специалисты отмечают, что если мужчина хочет сделать этот день незабываемым, то стоит подарить сильные эмоции – заказать салют, прогулку на лошадях по городу, посещение квест-комнаты или нового концептуального ресторана.
Коллегам по работе, учителям или воспитателям также стоит вручить небольшой, но приятный подарок. Это будет проявлением внимания, которое поможет улучшить атмосферу и коммуникацию. Самым простым подарком на 8 марта станут цветы и сладости, однако можно придумать и что-то более оригинальное.
Многие торговые сети к празднику предлагают подарочные сертификаты – это универсальный подарок для любой женщины. Стоит отметить, что подарочный сертификат для покупки косметики, книг или сетевых магазинов – удачно дополнит букет весенних цветов.