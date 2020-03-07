Подарки на 8 марта: небанальные идеи для любимых женщин

Подарки на 8 марта (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рассказали, какие подарки к 8 марта будут в фаворитах этого сезона

8 марта – в праздник весны, женственности и красоты, в этот день принято баловать любимых женщин подарками. Кроме родных и близких – мам, любимых, жен, сестер и бабушек, в Украине также принято поздравлять коллег по работе и даже воспитательниц в детском саду.

Естественно, каждый мужчина накануне 8 марта старается придумать какой-нибудь интересный и небанальный подарок для своих женщин. Что принято дарить в 2020 году – в материале Styler.

Что подарить близким родственницам

Маме, сестре или бабушке можно подарить красивый набор бижутерии, косметику или духи. Как отмечают специалисты, в этом году в моду входят оригинальные украшения ручной работы из природных материалов. Также отличным подарком станет интересное серебряное украшение с минималистичным наполнением или оригинальным дизайном.

Небанальным подарком для старшего поколения может стать билет на интересный спектакль или концерт. Стоит отметить, что мамы и бабушки получат больше удовольствия, если любимые мужчины будут их сопровождать на мероприятие.

Что подарить жене или девушке

Для любимой женщины стоит подобрать подарок, который бы показал нежное отношение и признательность. Это может быть оригинальный чехол для телефона, красивый весенний шарф, бижутерия с камнями или гаджет, о котором любимая давно мечтала.

Также подойдут аксессуары для украшений, чашка с тематическим изображением, футболка со смешным принтом. Дарить кухонную технику специалисты не рекомендуют.

А вот абонемент в SPA, билет на концерт любимого исполнителя или небольшое путешествие на выходные – будет оценено по достоинству. При выборе подарка стоит учесть вкусы и желания любимой женщины.

Специалисты отмечают, что если мужчина хочет сделать этот день незабываемым, то стоит подарить сильные эмоции – заказать салют, прогулку на лошадях по городу, посещение квест-комнаты или нового концептуального ресторана.

Что подарить коллегам по работе или учительнице

Коллегам по работе, учителям или воспитателям также стоит вручить небольшой, но приятный подарок. Это будет проявлением внимания, которое поможет улучшить атмосферу и коммуникацию. Самым простым подарком на 8 марта станут цветы и сладости, однако можно придумать и что-то более оригинальное.

Многие торговые сети к празднику предлагают подарочные сертификаты – это универсальный подарок для любой женщины. Стоит отметить, что подарочный сертификат для покупки косметики, книг или сетевых магазинов – удачно дополнит букет весенних цветов.