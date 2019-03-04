Щоб корисно і небанально: топ-3 варіанти подарунків колегам на 8 березня

Колаж: LITE

Напередодні 8 Березня ми зібрали найбільш оригінальні ідеї презентів для співробітників

Що подарувати – вічне питання, який напередодні Міжнародного жіночого дня не дає спокою нікому. І якщо з подарунками близьким і рідним хоч трохи, але легше – ви, принаймні, знаєте їх особисті переваги. То зі співробітниками все набагато складніше – потрібно знайти щось оригінальне плюс воно повинно підійти всім. Щоб вам не довелося довго ламати голову, ми склали топ-3 оригінальних подарунків, які оцінять ваші колеги.

Запас їжі

Почуття голоду – головний ворог офісного працівника. Саме він часом змушує нас виходити в найближчий магазин і купувати за необґрунтовано дорогим цінами шоколадки, печиво, булочки та інші калорійні продукті, які зводять нанівець всі зусилля в спортзалі. Тому проявіть турботу і подаруйте колегам запас корисної їжі, яка зможе зберігатися в ящику робочого столу і буде рятувати в екстремальних ситуаціях. Наприклад, асорті горішків, сушені фрукти, raw-батончики або інші корисні солодощі... Ще один безпрограшний варіант – піврічний запас різноманітних чаїв ;)

Прості корисні речі

Подарунок колезі – це той випадок, коли потрібно залишити все дороге, вишукане і з особистим підтекстом. І зосередитися на звичайних, але таких необхідних речах, які роблять життя простіше і приємніше. Наприклад, комфортні змінні тапочки, які вбережуть від втоми і набряків; чашка кіпкап – щоб захопити кави з собою, коли дуже поспішаєте на роботу; крем для рук, який рятує від пересихання і жорсткої води; або ж проїзний в метро – взагалі відмінний варіант для всіх, що дозволяє заощадити і не витрачати час на черги.

Творчий майстер-клас

Можливість себе творчо проявити – ще один оригінальний подарунок. Особливо він підійде представникам монотонних професій. На щастя, найрізноманітніші майстер-класи зараз дуже популярні. Освоєння акварельного живопису, урок флай йоги, самби або плетіння браслетів з бісеру – тут можна включати фантазію. Повірте, навіть якщо спочатку подарунок викличе здивування, пізніше він буде оцінений по достоїнству. Адже це чудовий шанс по-новому поглянути на світ і на своє призначення у ньому. З його допомогою можна знайти захоплення, відкрити в собі талант, ще раз переконатися, що життя – різноманітне і прекрасне, або взагалі піти в новий для себе вид діяльності – всяке буває.

Нагадаємо, раніше ми рекомендували, що не треба дарувати дівчатам 8 березня.

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