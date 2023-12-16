Подача показателей света онлайн: гид с инструкциями для украинцев

Благодаря диджитализации и новейшим технологиям украинцы могут передавать показатели за использованную электроэнергию не только по телефону, но и в онлайн-формате - на специализированных сайтах или через чат-боты в Viber или Telegram.

При подготовке материала были использованы следующие источники: ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ПАО "Львовоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", АО "Житомироблэнерго".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о подаче показателей света онлайн и как это сделать в разных регионах Украины.

Содержание

Когда передавать показатели за электроэнергию

Показатели счетчика украинцам нужно передавать за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

Данные, передаваемые в другие числа месяца, будут засчитаны в качестве показателей на текущую дату (передачи показаний).

Они считаются исходными данными для определения расчетным путем показателей счетчика на первое число текущего календарного месяца среднесуточного объема потребления.

Как правильно передавать показатели за свет

Для того чтобы правильно передать показатели за свет, гражданам чаще всего нужно:

указать свой номер телефона и лицевой счет

сообщить адрес проживания

представить соответствующие показатели

Объем потребления электрической энергии определяется за календарный месяц - с 1 числа ушедшего месяца по 1 число текущего месяца.

Если у человека по какой-либо причине не получилось передать показатели счетчика в определенные сроки, объем потребления электроэнергии за прошлый месяц будет определяться расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления (согласно требованиям законодательства - Кодекса коммерческого учета электрической энергии).

Сколько цифр нужно подавать за свет

Прежде чем подавать данные об объемах использованной электроэнергии, необходимо разобраться, какой у вас тип счетчика - индукционный или электронный.

На табло индукционного счетчика может быть 5, 6 или 7 цифр.

В основном последняя цифра (реже - две) отделены запятой, цветом или отличаются по размеру.

При снятии показателей их учитывать не нужно, поскольку они показывают десятые и сотые доли кВт*часа.

В некоторых моделях счетчиков нет запятой и все цифры одинаковы. В этом случае в ДТЭК советуют записывать все цифры.

Если на счетчике есть запятая, указывать нужно все цифры до нее (скриншот: dtek-kem.com.ua)

На табло электронного счетчика последовательно выводится вся информация (количество использованной электроэнергии, дата, время работы прибора и т.д.).

Причем все данные сменяют друг друга через несколько секунд.

Многозонные счетчики выводят последовательно показатели для каждой зоны: Т1, Т2, Т3 и Т4 (общее количество для всех зон).

Чтобы снять показатели с такого счетчика, дождитесь появления нужной информации на табло или нажмите кнопку "Ввод" для переключения данных до тех пор, пока не появится нужная информация.

Цифры после точки указывать не нужно (скриншот: dtek-kem.com.ua)

Как подавать показатели электросчетчика

Подавать показатели электросчетчиков жителям Киевской области можно несколькими путями.

1. На сайте ДТЭК (без регистрации).

Номер лицевого счета можно найти в договоре или на платежке (скриншот: dtek-kem.com.ua)

2. В личном кабинете клиента (после регистрации).

Личный кабинет на сайте ДТЭК (скриншот: dtek-kem.com.ua)

3. С помощью чат-бота в Viber или Telegram.

Для этого достаточно отсканировать QR-код или перейти по ссылке на сайте ДТЭК.

Подключение к чат-ботам (скриншот: dtek-kem.com.ua)

4. Через интерактивное голосовое меню - IVR - по телефону колл-центра.

Контакты многоканального круглосуточного колл-центра (скриншот: dtek-kem.com.ua)

5. В онлайн-чате на странице ДТЭК в Facebook.



Обычно операторы онлайн-чата работают оперативно (скриншот: facebook.com/dtekkem)

Как подать показатели за электроэнергию через Вайбер

Для того чтобы правильно передать показатели за свет через Viber, гражданам нужно:

зарегистрироваться в чат-боте

указать телефон и лицевой счет

воспользоваться меню "Передать показатели"

выбрать адрес

внести показатели

Алгоритм действий (скриншот: dtek-kem.com.ua)

Какой номер, чтобы подать показатель света

Жителям Киевской области для того, чтобы передать показатели по использованной электроэнергии по телефону, можно воспользоваться многоканальным круглосуточным колл-центром.

Его номер для стационарных телефонов - 1588.

С мобильного телефона можно воспользоваться следующими номерами:

0 800 501 588 (звонки по тарифам мобильных операторов)

+38 (044) 202 1588

+38 (067) 210 1588

+38 (050) 210 1588

+38 (073) 202 1588

Кроме того, существует отдельная линия для юридических клиентов: +38 (044) 201 5858.

Жителям Днепровской области можно воспользоваться номером для стационарных телефонов: (056) 790 99 00.

Для мобильных телефонов:

0 800 301 497 (звонки согласно тарифам мобильных операторов)

+38 (066) 790 99 00

+38 (067) 790 99 00

+38 (063) 790 99 00

Для юридических клиентов: +38 (067) 522 21 12.

Номера ДТЭК Днепровские электросети (скриншот: dtek-dnem.com.ua)

Во Львовской области операторы колл-центра не принимают показатели.

Сообщить о своем электропотреблении можно исключительно дистанционно - с помощью автоматических сервисов:

на сайте "Львовоблэнерго"

в онлайн-сервисе "Персональный кабинет"

по электронной почте по адресу pokaz@loe.lviv.ua

в чат-ботах в Viber и Telegram (в поисковой ленте нужно написать "Львовоблэнерго")

на номер 295 85 13 (без соединения с оператором)

SMS-сообщением на короткий номер 5068

с помощью голосового меню колл-центра

В Черкасской области также предлагают разные варианты передачи показателей за потребленную электроэнергию, чтобы сделать этот процесс максимально удобным и эффективным:

путем заполнения соответствующей формы на сайте "Черкассыоблэнерго"

в личном кабинете пользователя

с помощью чат-ботов в Viber и Telegram (в поисковой ленте нужно написать "Черкассыоблэнерго")

Схема подачи показателей счетчика подобна другим облэнерго (скриншот: cherkasyoblenergo.com)

В Запорожской области прием показателей счетчиков для бытовых потребителей осуществляют по телефону:

(061) 228-51-09

(061) 702-05-50

+38 (098) 168 01 01

+38 (050) 119 91 69

+38 (093) 170 23 35

Кроме того, можно:

подать данные в чат-бот в Telegram (@ZPenergoBot)

заполнить соответствующую форму на сайте "Запорожьеоблэнерго"

Передать данные можно без предварительной регистрации (скриншот: zoe.com.ua)

В Тернопольской области подать показания счетчика можно также по-разному:

на сайте "Тернопольоблэнерго"

через колл-центр по номеру: 0 800 509 040 (круглосуточно)

через Viber или Telegram

На сайте можно узнать также и о действующих тарифах (скриншот: toe.com.ua)

В Житомирской области данные счетчиков также можно передавать разными путями:

на сайте "Житомироблэнерго"

позвонив в колл-центр: 0 800 309 282

через специализированные мобильные приложения

в чат-ботах в Viber и Telegram и так далее

В приложениях даже можно производить оплаты (скриншот: ztoe.com.ua)

Итак, как видим, большинство распределительных компаний предлагают своим потребителям широкий спектр услуг и возможностей - как офлайн, так и онлайн.

Для того чтобы узнать условия передачи показателей счетчика в вашем регионе, советуем посетить сайт соответствующего облэнерго.