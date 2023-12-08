ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТЭК получил международную награду за сохранение света в условиях войны

Пятница 08 декабря 2023 20:34
UA EN RU
ДТЭК получил международную награду за сохранение света в условиях войны Фото: ДТЭК получил международную награду за сохранение света в условиях войны (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компанию ДТЭК отметили престижной международной наградой Platts S&P Global Energy Awards за сохранение света в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

ДТЭК получила награду Corporate Impact Award за сохранение света в Украине во время полномасштабной войны.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время получения награды отметил, что эта награда посвящена каждому энергетику, работающему над сохранением света в сложных и опасных условиях войны по всей стране, в том числе в постоянно страдающих от обстрелов прифронтовых регионах.

Напомним, ранее Глобальный договор ООН в Украине наградил ДТЭК за реализацию первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал ее возможные причины
Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал ее возможные причины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО