Киевлян будут предупреждать об отключении света: как настроить функцию на телефоне

Все пользователи "Киев Цифровой" теперь смогут получать уведомления об отключении света. Для получения этой функции необходимо обновить мобильное приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram "Киев Цифровой".

Как подключить функцию

Узнать об отключении света в Киеве теперь можно в приложении.

"Объединили усилия с ДТЭК Киевские электросети, чтобы вы первыми были в курсе стабилизационных и экстренных отключений. Сейчас эти отключения не применяются. Но если они будут вас первым сообщит "Киев Цифровой", - рассказали в пресс-службе.

Для получения уведомлений необходимо войти в приложение и выполнить следующие действия:

коммунальные услуги - "ДТЭК Свет";

добавьте адрес, если он не сохранился автоматически

получайте уведомления и просматривайте актуальный график отключений в любой момент

Отмечается, как только оператор ДТЭК Киевские электросети узнает о стабилизационных или экстренных отключениях, восстановлении энергоснабжения или изменениях в графике, то пользователь сразу же получит уведомление.

Важно, что оповещения отправляются круглосуточно, но можно включить режим "не беспокоить ночью". Тогда с 22:00 до 8:00 оповещения пользователь получать не будет.

Как получать информацию об отключении света (скриншот)