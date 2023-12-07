Киевлян будут предупреждать об отключении света: как настроить функцию на телефоне
Все пользователи "Киев Цифровой" теперь смогут получать уведомления об отключении света. Для получения этой функции необходимо обновить мобильное приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram "Киев Цифровой".
Как подключить функцию
Узнать об отключении света в Киеве теперь можно в приложении.
"Объединили усилия с ДТЭК Киевские электросети, чтобы вы первыми были в курсе стабилизационных и экстренных отключений. Сейчас эти отключения не применяются. Но если они будут вас первым сообщит "Киев Цифровой", - рассказали в пресс-службе.
Для получения уведомлений необходимо войти в приложение и выполнить следующие действия:
- коммунальные услуги - "ДТЭК Свет";
- добавьте адрес, если он не сохранился автоматически
- получайте уведомления и просматривайте актуальный график отключений в любой момент
Отмечается, как только оператор ДТЭК Киевские электросети узнает о стабилизационных или экстренных отключениях, восстановлении энергоснабжения или изменениях в графике, то пользователь сразу же получит уведомление.
Важно, что оповещения отправляются круглосуточно, но можно включить режим "не беспокоить ночью". Тогда с 22:00 до 8:00 оповещения пользователь получать не будет.
Как получать информацию об отключении света (скриншот)
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