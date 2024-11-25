Услышать динозавров в 21 веке: ученые смогут смоделировать "голос" хищников
Во многих фильмах звук динозавра похож на рычание, однако это может быть далеким от настоящего "голоса" вымерших животных. Впрочем, узнать, как звучали динозавры, становится возможным благодаря исследованиям.
О том, какой звук могли издавать динозавры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Sciece.
Чтобы узнать, каким мог быть "голос" конкретного вида динозавра, ученые изучают строение ископаемого, анализируют голосовые связи и сравнивают анатомию с параметрами живых животных и других представителей вида. Такие расчеты помогали ученым приблизительно понять тембр вымерших животных.
Исследования не ограничиваются лишь теорией - на состоявшейся в ноябре 2024 года 187-й встрече Американского акустического общества Хонджун Лин из Нью-Йоркского университета презентовал так называемый "линофон".
Эта физическая установка из трубок представляет математическую модель, которая могла бы экспериментально показать, что происходило акустически внутри причудливого гребня паразауролофов - динозавров, живших между 70 и 80 миллионами лет назад.
Взрослый паразауролоф был высотой около 4,9 метра, а весил примерно 3 629 килограмма. На тембр его голоса влияла особая острая форма черепа с гребнем.
Скелет паразауролофа (фото: wikimedia.org, user Zissoudisctrucker)
Чтобы проверить, какой звук мог издавать паразауролоф, физическая модель, основанная на резонансных камерах черепа Parasaurolophus, была подвешена с помощью нитей. Затем к линофону подключили небольшой динамик для создания источника звука.
По словам Лина, результаты показывают, что конструкция линофона лучше усиливает частоты около 581 Гц, 827 Гц и 1056 Гц. Это означает, что звук Parasaurolophus должен быть относительно низким, что подтверждает выводы предыдущих палеонтологических исследований.
Впрочем, линофон сделан в масштабе 1:1,5 к гребню взрослого паразавролофа, поэтому настоящий голос динозавра, вероятно, ниже.
Линн вдохновился на проект, когда узнал, что звуки динозавров, используемых в известных фильмах, таких как "Парк Юрского периода", были созданы из смеси животных звуков. Как отмечает ученый, исследование продолжается, но в будущем могут появиться интересные музыкальные коллаборации.
Полученный звук Лин планирует превратить в плагин, чтобы музыканты могли использовать звук паразавролофа в своих произведениях.
Ученый надеется, что если в ближайшие годы будут найдены лучше сохранившиеся окаменелости, линофон можно будет обновить, и если это произойдет, существует шанс услышать настоящее звучание динозавра в 21 веке.
Впрочем, линофон не является первой попыткой смоделировать звук паразавролофа. Отталкиваясь от исследований палеонтологов и сканируя скелеты динозавров, ученые создавали цифровое звучание по результатам анализов строения.
Полученный учёными низкий звук напоминает тембр духового инструмента или мычание быков.
Кроме этого, паразавролоф - не единственный вид вымершего животного, тембр которого пытались воспроизвести как ученые, так и любители.
Используя пропорции черепа и обонятельной полости, можно попытаться смоделировать поток звука, частоту и громкость каждого животного - например, велоцираптора, трицератопса и т.п.
Однако для каждого конкретного вида требуется много исследований, и часто несколько полученных тембров отбрасываются из-за неправдоподобия.
Окончательные результаты основываются на четких представлениях о том, какие звуки были бы наиболее комфортными для каждого животного.
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