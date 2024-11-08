Самая отвратительная лягушка, которая существовала еще во времена динозавров: что о ней известно

Пурпурная лягушка больше похожа на нечто среднее между землеройкой и бегемотом, мало напоминая обычную лягушку. Помимо внешности, "свиноносая лягушка" имеет другие интересные особенности.

О самой гадкой лягушке в мире рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Forbes .

Чем особенна "свиноносая лягушка"

Пурпурную лягушку легко отличить от других земноводных - у нее широкое, раздутое тело, крохотные круглые глаза и крепкие широкие конечности. Ее еще называют "свиноносой" лягушкой из-за ее самой характерной особенности - выпяченное вперед рыльце.

Открытие этого вида - выдающееся событие, возродившее глобальный интерес к сохранению Западных Гатов, горного хребта в Индии. Головастик этого удивительного земноводного нашли еще в 1917 году, но взрослую особь удалось отыскать только в 2003 году.

Пурпурную лягушку можно назвать "живым ископаемым" - она жила и развивалась отдельно от других семейств лягушек, начиная с Мелового периода, то есть не менее 66 миллионов лет назад. Это происходило за миллионы лет до образования Австралийского и Антарктического континентов.

Несмотря на то, что место обитания пурпурной лягушки, тропические леса в Гатах, считаются мировым центром биоразнообразия, где обитают генетически родственные виды, ближайшие родственники "свиноносой" лягушки живут за тысячи километров, по другую сторону Индийского океана.

Исследования показали, что ближайшим родственником рода Nasikabatrachidae, от которого происходит пурпурная лягушка, является семья Sooglossidae, группа лягушек, обитающая в 4023 км, на Сейшельских островах.

Эта связь является одним из многих биологических доказательств существования суперконтинента Гондваны, начавшего распадаться на современные континенты около 180 миллионов лет назад. Так что находка "свиноносой" лягушки стала огромным подарком для ученых.

Образ жизни пурпурной лягушки

Пурпурные лягушки являются искусными землекопами, поэтому проводят основную часть жизни под землей. Благодаря клиновидному черепу и сильным конечностям "свиноносые" лягушки могут рыть головой вперед сквозь почву. Удлиненное рыльце помогает земноводному охотиться на добычу - термитов, муравьев, дождевых червей и т.д.

В течение всего года пурпурные лягушки поднимаются на поверхность всего на несколько дней, для продолжения рода. Обычно это происходит в период индийского муссона, сезона дождей.

Похожее на присоску рыльце и плоское круглое тело помогают лягушке цепляться за влажные или затопленные камни, когда она ищет идеального партнера. Большие самки обычно несут меньших самцов на спине, и лягушачья пара преодолевает скалы и водоемы в поисках оптимального места для откладывания икры.

Однако головастики, которых можно встретить только накануне проливных дождей каждый год, считаются местным деликатесом. Коренные жители юго-западной Индии верят, что маленькие земноводные обладают лечебными свойствами

К сожалению, как отмечают ученые, эта практика, а также вырубка лесов являются основными угрозами этому малоизученному виду, который со временем может оказаться под угрозой исчезновения.