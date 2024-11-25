Почути динозаврів в 21 столітті: вчені зможуть змоделювати "голос" хижаків

У багатьох фільмах звук динозавра схожий до рику, однак це може бути далеким від справжнього "голосу" вимерлих тварин. Втім, дізнатися, як звучали динозаври, стає можливим завдяки дослідженням.

Про те, який звук могли видавати динозаври, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Sciece .

Щоб з'ясувати, яким міг бути "голос" конкретного виду динозавра, вчені вивчають будову викопного, аналізують голосові зв'язки і порівнюють анатомію з параметрами живих тварин та інших представників виду. Такі розрахунки допомагали науковцям приблизно зрозуміти тембр вимерлих тварин.

Дослідження не обмежуються лише теорією - на 187-й зустрічі Американського акустичного товариства, яка відбулася в листопаді 2024 року, Хонджун Лін з Нью-Йоркського університету презентував так званий "лінофон".

Ця фізична установка з трубок представляє математичну модель, яка могла б експериментально показати, що відбувалося акустично всередині химерного гребеня паразауролофів - динозаврів, які жили між 70 і 80 мільйонами років тому.

Дорослий паразауролоф був заввишки близько 4,9 метра, а важив приблизно 3 629 кілограма. На тембр його голосу впливала особлива, гостра форма черепа з гребенем.

Скелет паразауролофа (фото: wikimedia.org, user Zissoudisctrucker)

Щоб перевірити, який звук міг видавати паразауролоф, фізична модель, заснована на резонансних камерах у черепі Parasaurolophus, була підвішена за допомогою ниток. Потім до лінофона під'єднали невеликий динамік для створення джерела звуку.

За словами Ліна, результати показують, що конструкція лінофону найкраще підсилює частоти близько 581 Гц, 827 Гц і 1056 Гц. Це означає, що звук Parasaurolophus мав бути відносно низьким, що підтверджує висновки попередніх палеонтологічних досліджень.

Втім, лінофон зроблений у масштабі 1:1,5 до гребеня дорослого паразавролофа, тож справжній голос динозавра, ймовірно, є нижчим.

Лін надихнувся на проєкт, коли дізнався, що звуки динозаврів, які використовуються у відомих фільмах, таких як "Парк Юрського періоду", були створені з мішанини тваринних звуків. Як зазначає науковець, дослідження продовжується, але в майбутньому можуть з'явитися цікаві музичні колаборації.

Отриманий звук Лін планує перетворити на плагін, щоб музиканти могли використовувати звук паразавролофа у своїх творах.

Науковець сподівається, що якщо в найближчі роки будуть знайдені краще збережені скам'янілості, лінофон можна буде оновити, і якщо це станеться, існує шанс почути справжнє звучання динозавра у 21 столітті.

Втім, лінофон не є першою спробою змоделювати звук паразавролофа. Відштовхуючись від досліджень палеонтологів та скануючи скелети динозаврів, науковці створювали цифрове звучання за отриманими результатами аналізів будови.

Отриманий вченими низький звук нагадує тембр духового інструменту або мугикання биків.

Крім цього, паразавролоф - не єдиний вид вимерлої тварини, тембр якої намагалися відтворити як вчені, так і аматори.

Використовуючи пропорції черепа та нюхової порожнини, можна спробувати змоделювати потік звуку, частоту та гучність кожної тварини - наприклад, велоцираптора, трицератопса тощо.

Проте, для кожного конкретного виду потрібно багато досліджень, і часто кілька отриманих тембрів відкидаються через загальну неправдоподібність.

Остаточні результати ґрунтуються на чітких уявленнях про те, які звуки були б найбільш комфортними для кожної тварини.