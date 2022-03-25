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"Укрпошта" відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області

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П'ятниця 25 березня 2022 14:29
"Укрпошта" відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області Фото: "Укрпошта" відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Луганській області поступово відновлюється робота національного поштового оператора "Укрпошта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Так, за його словами, станом на сьогодні 335 людей похилого віку з Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівки вже отримали пенсії через пересувні відділення оператора.

"Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доправити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ "Укрпошта", - зазначив Вадим Шестопалов, керівник Донецької дирекції АТ "Укрпошта", яка наразі обслуговує одночасно дві області.

Місцеві мешканці також отримали сірники, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби.

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