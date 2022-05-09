Почитав з листочка і "поклав квіти Києву": в мережі звернули увагу на дивну поведінку Путіна на параді

Вийшов Путін до трибуни в супроводі охоронців, вітаючи присутніх лівою рукою, хоча він і правша. Права ж рука була майже нерухома - про такі проблеми чутки ходять вже давно.

На параді під час промови він майже не підіймав очей, переважно читаючи все з листочка.

А ще він, як поговорювали, не оголосив ні офіційну війну Україні, ні мобілізацію. Диктатор також жодного разу не вжив вираз "спеціальна військова операція, зате сказав, що "Росія дала попереджувальну відсіч агресії", переінакшивши знамениті слова Лукашенка про "превентивний удар".

Сидів Путін невеселий, в оточенні ветеранів.

Фото: Путін на параді в Москві (Getty Images)

В той час його Міністр оборони Сергій Шойгу проїхався по параду стоячи в лімузині. Завершив він об'їзд докладом Путіну.

А ще Путін лицемірно поклав квіти до пам'ятників міст-героїв Києва та Одеси.