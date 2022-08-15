ua ru
Пн, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Холодильник служитиме в рази довше: як провести профілактику за допомогою ліхтарика

Новость на русском →
Понеділок 15 серпня 2022 15:35
Холодильник служитиме в рази довше: як провести профілактику за допомогою ліхтарика Колаж РБК-Україна: Як вберегти холодильник від поломки
Автор: Світлана Мащенко

Холодильник - рятівник наших продуктів, особливо в спеку. А ще ця побутова техніка вартує недешево. Тому варто якомога ретельніше стежити, щоб він працював справно.

Як зробити профілактику холодильника, щоб він служив довше - читайте далі в матеріалі Styler.

Яка частина холодильника дуже вразлива?

Резинка на дверцятах холодильника з часом може деформуватися, розсихатися. Через це вона нещільно прилягає, і в холодильник потрапляє тепле повітря. Це зменшує термін експлуатації холодильника.

Ви не зможете зрозуміти, чи все гаразд з вашим холодильником, адже просвіти побачити неможливо - коли холодильник зачинений, світло у ньому вимикається.

Ліхтарик або телефон

Щоб побачити, де резинка почала відставати, покладіть ліхтарик на поличку холодильника.

Зачиніть холодильник, якщо резинка нещільно прилягає, в цьому місці ви побачите світло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 12 основних помилок у користуванні холодильником, які його ламають

Холодильник служитиме в рази довше: як провести профілактику за допомогою ліхтарика

Перевірте, чи щільно прилягає резинка на дверцятах (скріншот)

Що робити, якщо виявили дефект

Зніміть резинку, ретельно її промийте. Висушіть і обробіть силіконовою змазкою. Якщо це не допомогло, тобто просвіти не зникли, резинку варто замінити.

Холодильник служитиме в рази довше: як провести профілактику за допомогою ліхтарика

Помийте резинку і обробіть силіконом (скріншот)

Раніше ми писали, навіщо класти в злив кухонної раковини кульки з фольги.

Також повідомлялося, як заточити затупілу тертку за допомогою фольги.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя